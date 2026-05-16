Військові РФ завдали удару по Одеській області: є поранені

Під ударом опинилися об'єкти критичної інфраструктури та житлової забудови Ізмаїла.

Військові РФ завдали удару по Одеській області

У ніч на суботу, 16 травня, Росія завдала масованого удару дронами по півдню Одеської області, зокрема по місту Ізмаїл, є постраждалі. Постраждала житлова та портова інфраструктура. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Зафіксовано влучання БПЛА у п'ятиповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління, загорілися балкони та автомагазин на першому поверсі. Крім того, пошкоджено одноповерховий житловий будинок. На жаль, там постраждали дві людини", - заявив чиновник. відео дня

В результаті атаки також було пошкоджено портову інфраструктуру – складське приміщення та адміністративну будівлю. На об’єктах вибито скління.

Як повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація, вночі ворог здійснив атаку на територію району.

"На жаль, є постраждалі, їм надається необхідна медична допомога. Важких травм не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також у результаті ударів сталося пошкодження повітряних ліній, що призвело до відключення електроенергії в 39 населених пунктах Ізмаїльського району. Без електроенергії залишаються 22 662 абоненти.

Наразі енергетики працюють над відновленням. Профільні служби ліквідують наслідки атаки та фіксують пошкодження.

Водночас у РДА зазначають, що сили ППО збили більшість ворожих цілей ще на підльоті до міста.

За словами мера Ізмаїла Андрія Абрамченка, агресор вкотре піддав місто масованій атаці БПЛА.

"Постраждали інфраструктурні об'єкти, житлові будинки та Ізмаїльська гімназія №14 з початковою школою... Зараз робочі групи документують наслідки обстрілу та обсяги пошкоджень", - заявив Абрамченко.

Начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України Ігор Яременко говорив, що Росія змінює тактику ведення бойових дій та обстрілів цивільного населення України.

За його словами, ворог зараз збільшує кількість дронових атак.

Він додав, що українські військові навчилися збивати за добу до двох тисяч ворожих БпЛА через нарощення з боку противника.

Як писав Главред, в ніч на 13 травня армія країни-агресора РФ атакувала ударними БПЛА промислову інфраструктуру Одеської області. Локальні пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками.

У ніч на 3 травня окупанти знову атакували Одеську область. Під ударом опинилися цивільна та портова інфраструктура регіону. В результаті атаки РФ загинули дві людини, ще п'ятеро отримали поранення.

Вночі на 1 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Зафіксовано пожежі в багатоповерхових житлових будинках. Зафіксовано пожежу в 16-поверхівці. Також влучення в ще одну висотку — там сталося загоряння на 11-му та 12-му поверхах.

Про особу: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980 р., Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Почав свою кар'єру в органах прокуратури у 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер потрапив під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

