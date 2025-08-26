Мовчазний фронт Кремля: що еліта Росії приховує від Путіна в питанні війни

Еліти Росії не зацікавлені у продовженні війни, однак через страх втратити бізнес, посади чи навіть життя вони воліють мовчати,/ зазначив Ступак.

Що насправді думають про війну багатії та еліта Кремля / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Російські еліти не зацікавлені в продовженні війни

Вони бояться відкрито говорити, що мають відмінні від позиції Кремля переконання

Сьогодні російська еліта демонструє зовнішню єдність, адже її консолідує образ ворога. Та за цим фасадом приховується інша реальність, адже значна частина чиновників і багатіїв не має жодного бажання продовжувати війну, однак відкрите невдоволення для них надто ризиковане. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак.

"Так, я бачив безліч різних матеріалів і домислів російських експертів, де все зводиться до думки, що велика кількість чиновників Росії і багатих людей проти війни. Але ніхто не може сказати про це відкрито, оскільки в такому випадку вони ризикують втратити доступ до тіла, втратити бізнес або посаду, і зіткнутися з загрозою своєму життю і свободі. Тому їм вигідніше мовчати", - вказує він.

Іван Ступак зауважив, що якби влада РФ завтра оголосила про перемогу та завершення війни, чиновники й багаті росіяни сприйняли б це з полегшенням. Війна триває понад десять років, тоді як їм хочеться витрачати свої мільйонні та мільярдні статки так, як раніше: літати бізнес-джетами вартістю десятки мільйонів євро до Ніцци, відвідувати казино в Монте-Карло, відпочивати на яхтах і насолоджуватися розкішним життям. У неділю вони готові знову повертатися до роботи в Москві, але подорожувати у Геленджик, Сочі чи на Валдай ніхто не прагне. Їхня мета — витрачати гроші за кордоном, а час продовжує спливати.

Чи можливий бунт еліт в Росії - думка експерта

Як писав Главред, у сучасній Росії не виключений заколот еліт, однак спрогнозувати його терміни складно. Про це заявив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який був єдиним, хто виступив проти анексії Криму.

Він наголосив, що вирішальним чинником у політиці є саме час, тож будь-яке питання потребує уточнення – коли саме воно може реалізуватися.

"Чи можливий в Росії бунт еліт до кінця літа? Ні. Чи можливий бунт еліт до кінця 2026 року? Можливий, але його ймовірність низька. Якщо взагалі зняти тимчасове обмеження в питанні, то – звичайно, можливий", - наголосив він в чаті на Главреді.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, найбільшим побоюванням Кремля сьогодні є перенесення бойових дій безпосередньо на територію Росії. Як зазначив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, удари України по військовій інфраструктурі РФ здатні суттєво вплинути на громадські настрої, особливо в Московській та Ленінградській областях, які відчуватимуть війну значно гостріше. Це, своєю чергою, може серйозно позначитися на ставленні росіян до Володимира Путіна.

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак наголосив, що Росія зазнає величезних втрат у живій силі, техніці та озброєнні. Запаси деяких критично важливих ресурсів уже вичерпуються, однак навіть така ситуація не зупиняє кремлівського диктатора.

Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив думку, що війна Росії проти України може завершитися вже цього року.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

