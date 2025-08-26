Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Мовчазний фронт Кремля: що еліта Росії приховує від Путіна в питанні війни

Юрій Берендій
26 серпня 2025, 20:33
152
Еліти Росії не зацікавлені у продовженні війни, однак через страх втратити бізнес, посади чи навіть життя вони воліють мовчати,/ зазначив Ступак.
Мовчазний фронт Кремля: що еліта Росії приховує від Путіна в питанні війни
Що насправді думають про війну багатії та еліта Кремля / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • Російські еліти не зацікавлені в продовженні війни
  • Вони бояться відкрито говорити, що мають відмінні від позиції Кремля переконання

Сьогодні російська еліта демонструє зовнішню єдність, адже її консолідує образ ворога. Та за цим фасадом приховується інша реальність, адже значна частина чиновників і багатіїв не має жодного бажання продовжувати війну, однак відкрите невдоволення для них надто ризиковане. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак.

"Так, я бачив безліч різних матеріалів і домислів російських експертів, де все зводиться до думки, що велика кількість чиновників Росії і багатих людей проти війни. Але ніхто не може сказати про це відкрито, оскільки в такому випадку вони ризикують втратити доступ до тіла, втратити бізнес або посаду, і зіткнутися з загрозою своєму життю і свободі. Тому їм вигідніше мовчати", - вказує він.

відео дня

Іван Ступак зауважив, що якби влада РФ завтра оголосила про перемогу та завершення війни, чиновники й багаті росіяни сприйняли б це з полегшенням. Війна триває понад десять років, тоді як їм хочеться витрачати свої мільйонні та мільярдні статки так, як раніше: літати бізнес-джетами вартістю десятки мільйонів євро до Ніцци, відвідувати казино в Монте-Карло, відпочивати на яхтах і насолоджуватися розкішним життям. У неділю вони готові знову повертатися до роботи в Москві, але подорожувати у Геленджик, Сочі чи на Валдай ніхто не прагне. Їхня мета — витрачати гроші за кордоном, а час продовжує спливати.

Чи можливий бунт еліт в Росії - думка експерта

Як писав Главред, у сучасній Росії не виключений заколот еліт, однак спрогнозувати його терміни складно. Про це заявив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який був єдиним, хто виступив проти анексії Криму.

Він наголосив, що вирішальним чинником у політиці є саме час, тож будь-яке питання потребує уточнення – коли саме воно може реалізуватися.

"Чи можливий в Росії бунт еліт до кінця літа? Ні. Чи можливий бунт еліт до кінця 2026 року? Можливий, але його ймовірність низька. Якщо взагалі зняти тимчасове обмеження в питанні, то – звичайно, можливий", - наголосив він в чаті на Главреді.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, найбільшим побоюванням Кремля сьогодні є перенесення бойових дій безпосередньо на територію Росії. Як зазначив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, удари України по військовій інфраструктурі РФ здатні суттєво вплинути на громадські настрої, особливо в Московській та Ленінградській областях, які відчуватимуть війну значно гостріше. Це, своєю чергою, може серйозно позначитися на ставленні росіян до Володимира Путіна.

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак наголосив, що Росія зазнає величезних втрат у живій силі, техніці та озброєнні. Запаси деяких критично важливих ресурсів уже вичерпуються, однак навіть така ситуація не зупиняє кремлівського диктатора.

Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив думку, що війна Росії проти України може завершитися вже цього року.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Іван Ступак
Новини партнерів

Головне за день

Більше
З якими країнами українці зможуть мати множинне громадянство - оприлюднено список

З якими країнами українці зможуть мати множинне громадянство - оприлюднено список

21:51Україна
"Ключ" до миру не на Заході: Стубб назвав несподівану умову для миру в Україні

"Ключ" до миру не на Заході: Стубб назвав несподівану умову для миру в Україні

20:56Війна
"Росії стане ще болючіше": якого серйозного удару може завдати Україна

"Росії стане ще болючіше": якого серйозного удару може завдати Україна

20:15Війна
Реклама

Популярне

Більше
Меладзе накоїв справ у Юрмалі - що сталося

Меладзе накоїв справ у Юрмалі - що сталося

Трамп шукав "гучну угоду": у Reuters дізналися нові деталі переговорів США і РФ

Трамп шукав "гучну угоду": у Reuters дізналися нові деталі переговорів США і РФ

Зі зморшками і без макіяжу: з'явилося свіже фото Софії Ротару

Зі зморшками і без макіяжу: з'явилося свіже фото Софії Ротару

Гороскоп на завтра 27 серпня: Левам - багато щастя, Скорпіонам - низка сварок

Гороскоп на завтра 27 серпня: Левам - багато щастя, Скорпіонам - низка сварок

Кремль вимушений перегруповувати війська: ISW розкрили успіхи ЗСУ на Сумщині

Кремль вимушений перегруповувати війська: ISW розкрили успіхи ЗСУ на Сумщині

Останні новини

22:05

"Ні на йоту": звідки в нас ця фраза

21:53

Пральна машина засяє небаченою чистотою: натуральний засіб здивує справжнім чудомВідео

21:51

З якими країнами українці зможуть мати множинне громадянство - оприлюднено список

21:24

Гороскоп на вересень 2025: на Скорпіонів чекає місяць затемнень, змін і починаньВідео

21:22

Найтаємничіші острови світу: місця, куди вхід заборонено

Чого чекати від гарантій для України і чи буде мир до кінця року: інтерв'ю з Іваном СтупакомЧого чекати від гарантій для України і чи буде мир до кінця року: інтерв'ю з Іваном Ступаком
21:08

В Україні змінили порядок і умови виплат для ВПО: кого зачеплять нововведення

21:04

Світова сенсація: як унікальна знахідка на Рівненщині змінила історію світуВідео

20:56

"Ключ" до миру не на Заході: Стубб назвав несподівану умову для миру в Україні

20:45

Філіп Кіркоров зганьбився на всю РФ - що сталося

Реклама
20:35

Коли квасити капусту у вересні 2025: ідеальні дати та найкращий часВідео

20:33

Мовчазний фронт Кремля: що еліта Росії приховує від Путіна в питанні війни

20:15

"Росії стане ще болючіше": якого серйозного удару може завдати Україна

20:05

"Динамо" Лобановського: як кияни долали грандів європейського футболуВідео

19:29

Собака виявився розумнішим за господаря: вівчарка розгадала хитрий фокус і підкорила Мережу

19:18

Виїзд за кордон дозволено: уряд ухвалив зміни для українських чоловіків

19:13

Як Кейт Міддлтон та принцеса Діана: королівська родина готується до весілля

19:10

Дві важливі новини в інформаційному шумі про "переговори"Погляд

19:04

Чому Україна не б'є по Росії новими далекобійними ракетами - розкрито нюанс

18:56

Ключовий союзник РФ виявився її ворогом - розвідка розкрила неочікувані деталі

18:55

Найотруйніші тварини України: хто ховається у наших лісах та степах

Реклама
18:43

F-16 ближче, ніж здається: стало відомо, коли та скільки літаків передасть БельгіяВідео

18:40

Де три відмінності між чоловіками, які малюють мурал: складний тест на уважність

18:25

Проста добавка перетворює яєчню на ідеальну страву: один секрет змінює всеВідео

18:19

Де поставити орхідеї: британські експерти назвали ідеальне місце в квартирі

18:17

Коли закінчиться війна Росії проти України - в МЗС назвали чіткі терміни

17:58

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати зміни погоди

17:53

Що ваш місяць народження розповість про характер - нумерологи пояснили

17:52

Соня Євдокименко показала, який зараз вигляд має її брат-утікач

17:47

Чому фісташки не горіхи: ботанічна загадка і кулінарна любов

17:37

Розкрито справжнє ім’я Бога та його значення - правда, яку століттями замовчувалиВідео

17:36

Росіяни прорвалися в нову область України - що кажуть в ЗСУ

17:24

Як зберегти огірки свіжими: про дивовижну хитрість знають лише одиниціВідео

17:10

Чи можна стояти на порозі, коли в будинку покійник: священник дав відповідьВідео

16:49

Улюблений овоч українців стрімко дешевшає - ціни впали на 24%

16:39

Долар та євро рвонули в круте піке: новий курс валют на 27 серпня

16:30

"Змусить росіян вийти з України": названо головний страх Путіна у війні

16:26

Як прибрати запах цвілі на одязі після прання: найефективніший спосібВідео

16:20

Кінець серпня змінить життя: ТОП-5 знаків залишать минуле і почнуть нове життя

16:09

Топ-співробітник НАБУ Магамедрасулов продавав коноплю в Дагестан імовірно для виробництва пороху для армії РФ - експерт

16:04

"Хорт. Перший характерник" б’є рекорди: наклад збільшено до 10 000 примірників

Реклама
16:02

США можуть серйозно вдарити по РФ, але не хочуть: яка причина

15:55

Загроза для України: актора "Гри престолів" внесли до "чорного списку" Мінкульту

15:54

Як відбілити тюль від сірості: неочікуваний метод зробить тканину білосніжноюВідео

15:46

Невже "на честь" Залужного: у Росії є село, пов’язане з українським генералом

15:29

Дрова в лісі та на узбіччі: чи можна збирати та які штрафи за порушенняВідео

15:23

В Україні послаблять правила виїзду чоловіків за кордон - що зміниться з 26 серпня

15:22

"Треба було брати мене тепленькою": блогерка Даша Євтух зізналася, чи планує стати мамою вдруге

15:20

Чоловік Лорак засипав компліментами терористичну РосіюВідео

15:04

ЗСУ можуть втратити контроль: військкор повідомив про небезпечне напівоточення

14:57

Може вибухнути: водіям варто прибрати один поширений предмет з авто

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
НапоїЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти