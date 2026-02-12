Рус
Якою буде мирна угода з РФ - Зеленський висунув умови та пояснив позицію України

Юрій Берендій
12 лютого 2026, 21:56оновлено 12 лютого, 22:29
Зеленський заявив, що Україна не погодиться на принизливі умови миру, висловивши готовність до переговорів і компромісів для завершення війни.
Зеленський висунув умову щодо мирної угоди з Росією

Україна не зазнає поразки у війні проти Росії, а питання безпеки та національних інтересів залишаються безумовним пріоритетом. Будь-які домовленості повинні бути справедливими й передбачати надійні гарантії для держави. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю The Atlantic.

Президент підкреслив, що радше відмовиться від підписання будь-якої угоди, ніж погодиться на мир, який буде невигідним для українців.

"Я думаю, що для Трампа немає більшої перемоги, ніж припинення війни між Росією та Україною. Для його спадщини це номер один. Найвигідніша ситуація для Трампа — зробити це до проміжних виборів. Так, він хоче, щоб було менше смертей. Але якщо ми з вами говоримо як дорослі, то для нього це просто перемога, політична перемога", - вказав президент.

Він також зазначив, що не прийме домовленостей на принизливих умовах.

"Ми поспішаємо закінчити війну", — сказав він, проте це не означає готовність поспіхом погоджуватися на будь-які умови.

Коментуючи переговори в Абу-Дабі, Зеленський пояснив, що було обрано таку тактику, аби в США не склалося враження, ніби Україна зацікавлена у продовженні війни. Саме тому Київ почав підтримувати американські ініціативи в будь-якому форматі, який здатен пришвидшити процес.

"Українці практично відмовилися від своєї попередньої позиції, згідно з якою російський президент Володимир Путін і його генерали повинні постати перед судом за військові злочини. Зеленський погодився зустрітися з Путіним практично в будь-якому місці, крім Москви, без будь-яких попередніх умов. Двоє його радників сказали мені, що Україна може бути готова прийняти найважчу поступку з усіх: відмовитися від контролю над територіями на сході Донецької області", - розповідає журналіст Саймон Шустер, який брав інтерв'ю у Зеленського.

Він також зазначив, що певні кроки можуть сприяти підвищенню явки та ускладнити для Росії можливість ставити під сумнів результати.

Водночас президент наголосив, що будь-яка угода має відповідати інтересам України, і виносити на референдум невигідні домовленості недоцільно. Ідею проведення виборів під час війни він пов’язав із позицією Росії, яка, за його словами, прагне усунути його з посади.

Незважаючи на ризик втратити увагу Трампа як посередника, український лідер заявляє, що буде твердо стояти на своїй основній вимозі: першим кроком до миру має бути гарантія від США та Європи, що після встановлення перемир'я вони захищатимуть Україну від будь-яких майбутніх атак з боку Росії. Інакше перемир'я буде здаватися безцінним для багатьох українців, даючи Росії лише можливість підготуватися до чергового вторгнення.

У своєму інтерв’ю Володимир Зеленський зазначив, що ключові питання, пов’язані з документом щодо гарантій безпеки для України з боку США досі залишаються відкритими. Зокрема, йдеться про те, чи буде Сполучені Штати готові збивати ракети над територією України у разі порушення Росією можливих домовленостей і відновлення ударів по цивільних.

"Це ще не вирішено. Ми підняли це питання і будемо продовжувати піднімати його", — сказав Зеленський

Він підкреслив, що відповіді американської сторони наразі є надто нечіткими та не дають підстав для остаточного погодження таких умов.

"Нам потрібно, щоб все це було прописано", — додав він.

Зеленський підкреслив, що питання, які стосуються територій, можуть розглядатися виключно під час особистих переговорів між ним і Путіним.

"Ми ніколи не були проти закінчення війни. Це росіяни показали, що не готові до діалогу. Сьогодні є нові люди (у адміністрації Трампа, - ред.), які по-іншому дивляться на речі", - резюмує він.

Коли може закінчитись війна Росії проти України - прогноз нардепа

Як писав Главред, завершення війни у 2026 році наразі виглядає малоймовірним, оскільки російські окупаційні війська діють відповідно до визначених завдань і встановлених термінів щодо захоплення українських територій. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив народний депутат від партії "Голос" і секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Він також зазначив, що навіть у разі поступок це здатне лише тимчасово стримати противника — приблизно на місяць, після чого російські сили можуть перегрупуватися на іншому напрямку і відновити активні бойові дії.

"З точки зору, як зараз це відбувається (ймовірно йдеться про мирні переговори, - ред.), для мене малоймовірний сценарій – що війна взагалі закінчиться в цьому році. Але це я кажу з точки зору, що я знаю наміри Російської Федерації", - вказав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито прагне завершити процес повернення так званих "історично російських територій", маючи на увазі тимчасово окупований Крим, Донецьку область і частини Херсонської та Запорізької областей.

Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні дієві інструменти впливу на Росію, які могли б змусити її піти на поступки, однак ключовим чинником залишається не лише наявність таких механізмів, а й готовність американського керівництва використати їх у повному обсязі, зазначив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

Водночас Bloomberg із посиланням на естонську розвідку повідомило, що Росія застосовує мирні переговори як інструмент тиску та маніпуляцій, намагаючись покращити відносини зі США без реального наміру припиняти війну проти України.

The Atlantic

The Atlantic (раніше The Atlantic Monthly) — один з найстаріших і найреспектабельніших літературних журналів США. Заснований в 1857 році в Бостоні.

