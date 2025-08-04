Гра в імітацію: Коваленко сказав, що дадуть переговори і чи буде перемир'я

Росія одночасно воюватиме на двох фронтах - проти країн НАТО, і в Україні.

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Олександр Коваленко спрогнозував плани Путіна / Колаж: Главред, фото: Facebook Коваленка, сайт Кремля

Головні тези Коваленка:

РФ не заморозить війну в Україні

Заклики до перемир'я - це лише дипломатична гра

Російський диктатор Володимир Путін може почати воювати проти країн НАТО. При цьому війну в Україні закінчувати він не буде. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, якщо Кремль заморозить війну в Україні, ЗСУ почнуть контрнаступ.

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"Путін нічого не буде зупиняти і відкладати. Та й не зможе він заморозити війну в Україні, щоб почати наступ у Європі, тому що, по-перше, у такому разі українські війська будуть контрнаступати, а, по-друге, українці не сидітимуть, склавши руки, спостерігаючи, як розпочинається війна в Європі, та зберігаючи замороженою лінію зіткнення", - вважає Коваленко.

Він упевнений, що заморозити лінію бойового зіткнення зараз неможливо. А всі заклики до перемир'я, переговори в різних форматах тощо. - це виключно "дипломатична гра, гра в імітацію".

"Як би комусь у Вашингтоні не хотілося зупинити війну в Україні, зробити це просто неможливо", - зазначив він.

Дивіться відео - Інтерв'ю Олександра Коваленка Главреду:

Як писав Главред, генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк вважає, що сценарії завершення війни в Україні залишаються надзвичайно складними.

"У Другій світовій війні Німеччина напала на Польщу 1939 року, і війна тривала шість років. Вона завершилася лише тоді, коли військовий потенціал нацистської Німеччини був повністю знищений, а країна окупована".

Тим часом у Берліні заявили про зростання загрози з боку Росії для всього Північноатлантичного альянсу. Москва може спробувати "перевірити" дієвість 5 статті НАТО, яка передбачає колективний захист.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко не виключає, що у країни-агресора РФ дійсно є можливість зайти і захопити частину певних країн НАТО, причому одночасно.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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