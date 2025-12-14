В ISW назвали нову ключову мету росіян для можливого наступу на Слов'янськ

Українським військовим вдалося відновити втрачені позиції на північному заході від Лиману.

https://glavred.net/front/v-isw-nazvali-novuyu-klyuchevuyu-cel-rossiyan-dlya-vozmozhnogo-nastupleniya-na-slavyansk-10723931.html Посилання скопійоване

На Лиманському напрямку - висока динаміка бойових дій / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Коротко:

На Лиманському напрямку - висока динаміка бойових дій

Ворог продовжує тиснути в районі Серебрянського лісництва

На Покровській ділянці фронту окупанти продовжують штурмові дії

Наразі командування російських окупантів розглядає Лиман як більш важливу ціль для майбутнього наступу на Слов'янськ, ніж Сіверськ. На Лиманському напрямку зараз спостерігається висока динаміка бойових дій, заявляють в Інституті вивчення війни (ISW). При цьому також повідомляється, що просування зафіксовано як з боку окупантів, так і з боку ЗСУ.

У матеріалі йдеться, що, згідно з геолокаційними кадрами від 13 грудня, українським військовим вдалося відновити втрачені позиції на північному заході від Лиману - у південній частині села Карпівка. Водночас російські війська мають частковий успіх у північній частині цього ж населеного пункту.

відео дня

Тактика ворога і загроза для Ямполя

Ворог продовжує тиснути в районі Серебрянського лісництва і намагається реалізувати тактику оточення. За словами речника 11-го армійського корпусу ЗСУ полковника Дмитра Запорожця, росіяни намагаються обійти Ямпіль (південний схід від Лиману) з флангів - півночі та півдня.

Якщо ці маневри продовжаться, ситуація в Ямполі може значно погіршитися. Основним фактором, що ускладнює оборону, зараз є погана погода. А от для окупантів головною перешкодою виступають водні перепони (зокрема, річка Сіверський Донець). Цей фактор заважає росіянам підтримувати свої сили біля Серебрянки та Дронівки.

Покровський напрямок

На Покровській ділянці фронту російські війська продовжують штурмові дії, проте підтверджених територіальних "успіхів" за останню добу не зафіксовано. Аналітики ISW звернули увагу на кадри присутності російських окупантів у центрі Мирнограда. Експерти оцінюють це як операцію з інфільтрації.

Це не означає захоплення території або зміну лінії фронту. Російські "воєнкори" поспішили заявити про просування, однак у матеріалі йдеться про те, що це є діями диверсійних або штурмових груп без закріплення. Тривають бої в самому Покровську та його околицях (Гришине, Родинське, Сухецьке).

Крім того, надходять повідомлення про точкові проблеми в окупантів. Так, одне з російських джерел заявило про дефіцит артилерійських снарядів у підрозділів РФ, які штурмують Гришине. Водночас українські оператори далекобійних дронів FP-2 успішно вражають скупчення живої сили ворога в районах Мирнограда і Родинського.

Ситуація в Сіверську: нові дані

Ситуація в Сіверську Донецької області значно загострилася: після інтенсивного наступу російських сил, що розпочався наприкінці жовтня та відбувався за поганої видимості через тумани, місто виявилося практично втраченим.

Для відновлення позицій українські підрозділи потребують підкріплення, однак на цьому напрямку необхідних резервів наразі немає.

Ситуація на фронті: новини за темою

Раніше в ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська. Росіяни намагаються проникнути і закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.

Нагадаємо, раніше в DeepState розповіли, що відбувається в Сіверську. Російські сили намагаються закріпитися в місті, встановлюючи прапори для пропаганди.

Як писав Главред, російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя. Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Нині ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред