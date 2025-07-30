58-річна Памела Андерсон почала зустрічатися з 73-річною суперзіркою

Стосунки двох артистів проходять романтичний період розвитку.

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58-річна Андерсон і 73-річний Нісон цілувалися на світському заході / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Андерсон і Нісон насолоджуються товариством одне одного

На прем'єрі комедії "Голий пістолет" вони обіймалися і цілувалися

Після зйомок фільму "Голий пістолет" між американською актрисою Памелою Андерсон та ірландським актором Ліамом Нісоном зав'язався роман. Про це пише People.

Як зазначив інсайдер, зараз стосунки двох артистів проходять романтичний період розвитку.

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"Їхній роман щирий, і очевидно, що вони закохані одне в одного", - додав співрозмовник таблоїду.

За словами наближеної до акторів людини, Андерсон і Нісон насолоджуються товариством одне одного.

На прем'єрі комедії "Голий пістолет" у Нью-Йорку 28 липня вони обіймалися і цілувалися. До заходу на червоній доріжці приєдналися їхні дорослі діти від попередніх шлюбів.

Стрічка "Голий пістолет", на зйомках якої почався роман Андерсон і Нісона, вийде у світовий прокат 1 серпня.

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Хто такий Ліам Нісон? Ліам Нісон - британський актор. Володар Кубка Вольпі за найкращу чоловічу роль (1996), номінант на премії "Оскар" (1994) за роль у фільмі "Список Шиндлера", "Золотий глобус" (1994, 1997, 2005) і BAFTA (1994). Офіцер ордена Британської імперії, повідомляє Вікіпедія.

Про персону: Памела Андерсон Памела Андерсон - американська актриса і модель канадського походження. У дев'яностих була секс-символом завдяки відвертим зйомкам для журналу Playboy (її кар'єра там тривала 22 роки) і ролі Сі Джей Паркер у телесеріалі "Рятувальники Малібу". Активістка, виступає за права тварин і охорону навколишнього середовища.

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