"Учебки" на полігонах може не стати: Сирський анонсував важливі зміни

Командування хоче внести низку змін, щоб забезпечити безпеку під час підготовки українських військових.

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Підготовку українських військових хочуть перевести під землю / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Про що говорить Сирський:

Підготовка українських військових на полігонах має проходити в безпеці

Навчальний процес можуть перевести під землю

В Україні хочуть внести зміни в процес підготовки військових на полігонах і в навчальних центрах. Навчальний процес планують перевести під землю. Про це заявив головком Олександр Сирський.

При цьому всіх вимог безпеки мають дотримуватися неухильно.

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"У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів - уся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги та появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво! Ще раз наголошую: головне - це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя. Чим кращою буде підготовка наших воїнів, тим більш захищеними будуть і вони самі, і вся наша країна", - зазначив Сирський.

Хто такий Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Наразі курс базової загальновійськової підготовки становить 51 добу. Цей термін було збільшено, оскільки командування виділило додатковий час на навчання з протидії ударним дронам, з вогневої та інженерної підготовки та виживання в окопних умовах.

Також було оновлено програму адаптації та допідготовки військовослужбовців до ведення боїв після прибуття у військові частини.

Удари по полігонах ЗСУ - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 червня російська армія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Збройних сил України на території Полтавської області. Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

Крім того, 22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де проходили заняття з військовослужбовцями. Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗС України.

Також 1 червня російські окупаційні сили завдали удару по одному з навчальних центрів Сухопутних військ, унаслідок чого є загиблі та поранені серед українських військовослужбовців.

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Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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