'Тиск може спрацювати': Зеленський погодив принципи угод зі США щодо зброї

Зеленський зазначив, що Україна цінує принципові кроки США для тиску на Росію заради миру.

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Зеленський погодив принципи угод зі США щодо зброї / Колаж: Главред, фото: акаунт Володимира Зеленського в X, Офіс президента України

Що сказав Зеленський:

Саме зараз треба діяти, щоб примушувати Росію до миру

Москва хоче воювати й далі

У середу, 30 липня, президент України Володимир Зеленський погодив основні принципи угод зі США щодо зброї. Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

"Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою - Україна - Сполучені Штати - щодо зброї. Масштабні угоди, я говорив про них із президентом Трампом, і я дуже-дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а значить - наших союзників, наших партнерів", - сказав Зеленський. відео дня

Він зазначив, що Україна цінує принципові кроки США для тиску на Росію заради миру.

"Саме зараз треба діяти, щоб примушувати Росію до миру. Так, Москва хоче воювати й далі. Але все питання - у потенціалі, все питання - у ресурсах на війну, у грошах. Саме тому санкції корисні. Саме тому тиск може спрацювати", - додав Зеленський.

За словами президента, наразі готуються нові розмови та зустрічі з партнерами на різних рівнях, їхня мета - посилити позиції України та всіх, хто прагне миру.

Дивіться вечірнє звернення президента:

Останні заяви Зеленського:

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський раніше заявив, що Київ чекає відповіді від Москви з приводу можливості проведення зустрічі з Путіним до кінця серпня. За словами Зеленського, на зустрічі мають бути присутні представники Європи.

Рішення президента США Дональда Трампа скоротити термін, наданий російському диктатору Володимиру Путіну для досягнення мирної угоди є проявом сили, яка може наблизити завершення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський

Зеленський затвердив схвалений Верховною Радою законопроєкт №13276, згідно з яким військова підготовка стане обов'язковою для студентів-медиків і фармацевтів.

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