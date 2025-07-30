'Тиск може спрацювати': Зеленський погодив принципи угод зі США щодо зброї

Що сказав Зеленський:
- Саме зараз треба діяти, щоб примушувати Росію до миру
- Москва хоче воювати й далі
У середу, 30 липня, президент України Володимир Зеленський погодив основні принципи угод зі США щодо зброї. Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.
"Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою - Україна - Сполучені Штати - щодо зброї. Масштабні угоди, я говорив про них із президентом Трампом, і я дуже-дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а значить - наших союзників, наших партнерів", - сказав Зеленський.відео дня
Він зазначив, що Україна цінує принципові кроки США для тиску на Росію заради миру.
"Саме зараз треба діяти, щоб примушувати Росію до миру. Так, Москва хоче воювати й далі. Але все питання - у потенціалі, все питання - у ресурсах на війну, у грошах. Саме тому санкції корисні. Саме тому тиск може спрацювати", - додав Зеленський.
За словами президента, наразі готуються нові розмови та зустрічі з партнерами на різних рівнях, їхня мета - посилити позиції України та всіх, хто прагне миру.
Дивіться вечірнє звернення президента:
Останні заяви Зеленського:
Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський раніше заявив, що Київ чекає відповіді від Москви з приводу можливості проведення зустрічі з Путіним до кінця серпня. За словами Зеленського, на зустрічі мають бути присутні представники Європи.
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Зеленський затвердив схвалений Верховною Радою законопроєкт №13276, згідно з яким військова підготовка стане обов'язковою для студентів-медиків і фармацевтів.
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