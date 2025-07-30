Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Тиск може спрацювати": Зеленський погодив принципи угод зі США щодо зброї

Віталій Кірсанов
30 липня 2025, 21:22
80
Зеленський зазначив, що Україна цінує принципові кроки США для тиску на Росію заради миру.
Зеленський погодив принципи угод зі США щодо зброї
Зеленський погодив принципи угод зі США щодо зброї / Колаж: Главред, фото: акаунт Володимира Зеленського в X, Офіс президента України

Що сказав Зеленський:

  • Саме зараз треба діяти, щоб примушувати Росію до миру
  • Москва хоче воювати й далі

У середу, 30 липня, президент України Володимир Зеленський погодив основні принципи угод зі США щодо зброї. Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

"Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою - Україна - Сполучені Штати - щодо зброї. Масштабні угоди, я говорив про них із президентом Трампом, і я дуже-дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а значить - наших союзників, наших партнерів", - сказав Зеленський.

відео дня

Він зазначив, що Україна цінує принципові кроки США для тиску на Росію заради миру.

"Саме зараз треба діяти, щоб примушувати Росію до миру. Так, Москва хоче воювати й далі. Але все питання - у потенціалі, все питання - у ресурсах на війну, у грошах. Саме тому санкції корисні. Саме тому тиск може спрацювати", - додав Зеленський.

За словами президента, наразі готуються нові розмови та зустрічі з партнерами на різних рівнях, їхня мета - посилити позиції України та всіх, хто прагне миру.

'Тиск може спрацювати': Зеленський погодив принципи угод зі США щодо зброї

Дивіться вечірнє звернення президента:

Останні заяви Зеленського:

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський раніше заявив, що Київ чекає відповіді від Москви з приводу можливості проведення зустрічі з Путіним до кінця серпня. За словами Зеленського, на зустрічі мають бути присутні представники Європи.

Рішення президента США Дональда Трампа скоротити термін, наданий російському диктатору Володимиру Путіну для досягнення мирної угоди є проявом сили, яка може наблизити завершення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський

Зеленський затвердив схвалений Верховною Радою законопроєкт №13276, згідно з яким військова підготовка стане обов'язковою для студентів-медиків і фармацевтів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США зброя Володимир Зеленський Володимир Путін Офіс президента війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Учебки" на полігонах може не стати: Сирський анонсував важливі зміни

"Учебки" на полігонах може не стати: Сирський анонсував важливі зміни

21:27Війна
Орбан зробив несподівану заяву про Зеленського і вибухнув цинізмом

Орбан зробив несподівану заяву про Зеленського і вибухнув цинізмом

19:46Війна
Сильне похолодання йде в Україну: де влупить +10 та литимуть дощі

Сильне похолодання йде в Україну: де влупить +10 та литимуть дощі

19:41Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 30 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Менше 100 років тому в Україні про Азовське море не чули: у чому причина

Менше 100 років тому в Україні про Азовське море не чули: у чому причина

Китайський гороскоп на завтра 31 липня: Кроликам - нещастя, Коням - труднощі

Китайський гороскоп на завтра 31 липня: Кроликам - нещастя, Коням - труднощі

Чому росіяни стягують елітні війська на Тендрівську косу: у ЗСУ розгадали задум ворога

Чому росіяни стягують елітні війська на Тендрівську косу: у ЗСУ розгадали задум ворога

Пресняков терміново втік із Росії: спіймали в туалеті

Пресняков терміново втік із Росії: спіймали в туалеті

Останні новини

22:00

Як доглядати за кавуном: секрет швидкого дозрівання навіть у північних регіонах

21:47

Мовчунка Анастасія Стоцька терміново покинула РФ - що сталося

21:27

"Учебки" на полігонах може не стати: Сирський анонсував важливі зміни

21:22

"Тиск може спрацювати": Зеленський погодив принципи угод зі США щодо зброї

20:42

Правило 80 кілометрів: чому експерти радять не доводити бак до "сухого"

США та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - ХараСША та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - Хара
20:36

"Воно не працює": Олена Шоптенко розлучилася з чоловіком і назвала причину

20:26

58-річна Памела Андерсон почала зустрічатися з 73-річною суперзіркою

20:25

Немита Європа — правда чи міф? Історія гігієни без прикрас

20:10

Білизна з пральної машини засліпить чистотою: один натуральний засіб створить дивоВідео

Реклама
19:52

Чому росіяни стягують елітні війська на Тендрівську косу: у ЗСУ розгадали задум ворога

19:46

Орбан зробив несподівану заяву про Зеленського і вибухнув цинізмом

19:41

Сильне похолодання йде в Україну: де влупить +10 та литимуть дощі

19:25

Останній день перед Успенським постом: що не можна робити вдома 31 липня, прикмети

19:21

На Покровському напрямку ситуація критична: 6 бригад можуть потрапити в оточення

19:15

Сміх крізь кров: найдурніші причини воєн, які стали реальністю

19:10

Навіщо в Україні хочуть заборонити публічне виконання пісень російською мовоюПогляд

19:08

Чому не відключається насосна станція: просте і швидке вирішення проблемиВідео

19:02

"Сапсан" уже на підході: Шмигаль натякнув, коли запрацюють балістичні ракети

18:27

Путіна посадять за перемовини із Зеленським лише за однієї умови - ОП

18:17

"Людей не хапають": Шмигаль заявив, що мобілізація на 90% проходить без скандалів

Реклама
18:13

Як українська мова сформувала російську: мовна правда поза імперськими міфами

18:05

Ідеально збережеться до весни: де правильно зберігати картоплю у квартиріВідео

18:02

"Дії РФ такі ж, як перед втратою Селидового" - лейтенант розкрив правду про Покровськ

17:57

Важливе рішення для українців: яка ще одна категорія отримає право на відстрочку

17:50

Долар та євро пішли в круте піке: на українців чекає новий курс валют

17:34

Лорак укотре вразила своїм невіглаством

17:23

Світло в кінці тунелю: які ТОП-4 знаки зодіаку на порозі великого прориву

17:14

У Миколаєві чоловік стрибнув із мосту, тікаючи від співробітників ТЦК

17:11

Юристи: і критики, і прихильники "закону про НАБУ" вимагають реформ системи через відсутність результатів

17:10

Чи можуть жінки-медики виїжджати за кордон: юрист чітко відповів

17:01

Олія та спирт – табу: що насправді потрібно робити, якщо укусив кліщВідео

16:58

Як прочистити злив за лічені секунди: тямущий сантехнік розкрив хитрий трюкВідео

16:52

Рятувальники не встигли: трагічно не стало відомої олімпійської чемпіонки

16:33

Трамп покарав Індію за війну Путіна: Нью-Делі отримав мита у 25%

16:26

"Ламає психіку": Катя Остапчук розкрила дивну деталь особистого життя Слави Дьоміна

16:11

"Він був улюбленцем фанатів": помер фронтмен легендарного гурту Iron Maiden

16:06

Біля ЧАЕС вчені зробили дивовижне відкриття: що знайшли в озерах і річках

15:59

Від мух не залишиться і сліду: допоможе один дешевий кухонний інгредієнтВідео

15:49

У Путіна відреагували на наміри Трампа запровадити санкції: як заспокоюють росіян

15:36

Готував удари по аеродромах з F-16 та Mirage 2000: у ВПС знайшли "крота"

Реклама
15:29

Певні види сигарет в Україні зникнуть з прилавків: яку заборону введе Рада

15:20

Чому 31 липня не можна прати та купатися у водоймах: яке церковне свято

15:18

Провісник інсульту: Олена Мозгова опинилася в лікарні в небезпечному стані

15:01

Жорстокий контраст війни: Грубич показав, як змінився його син-воїн після важкого поранення

14:56

"Найближчим часом": у Польщі зробили заяву про призупининення війни в Україні

14:55

Росіяни атакували будівлю Сумської ОДА: є постраждалі, перші деталі

14:54

Великий бізнес на маленьких шкідниках: українці масово заробляють на сараніВідео

14:35

Коли курс долара може підскочити до 46 гривень - невтішний прогноз

14:32

Ворог може втратити плацдарм на півдні: окупанти бояться висадки ЗСУ

14:16

На межі рецесії і зламу: МВФ дав похмурий прогноз щодо економіки Росії

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти