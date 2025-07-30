"Воно не працює": Олена Шоптенко розлучилася з чоловіком і назвала причину

Ви дізнаєтеся:
- Олена Шоптенко розлучилася з чоловіком
- Що сталося в їхньому шлюбі
Українська відома танцівниця і хореограф Олена Шоптенко зізналася, що розлучилася зі своїм другим чоловіком Олексієм Івановим.
В інтерв'ю Марічці Падалко знаменитість уточнила, що розлучилася з чоловіком ще до початку повномасштабної війни в Україні, а от офіційно розлучилася пізніше.
"Ми розлучилися. Ми розійшлися ще до війни, а вже офіційно розлучилися під час. Фактично, я вільна, можна сказати. Будь-який розрив із людьми, тим паче з людиною, від якої в тебе дитина, - це завжди нелегко", - зазначила Олена.
Причина розлучення Олени Шоптенко та Олексія Іванова
Як виявилося, у шлюбі Шоптенко та Іванова не було взаєморозуміння, вона вважає, що пара повинна вміти щиро говорити і домовлятися, тільки тоді союз буде міцним.
"Ми розійшлися - тому що це життя. Коли люди розривають свої стосунки, то це не соромно. Якщо цінності різні, якщо вони не стають однаковими, то тоді просто воно не працює. У мене є певне розуміння сім'ї, взаємодії один з одним. Це ж не те, що хтось поганий, а хтось хороший. Просто я малювала собі якусь одну картину, мій партнер - іншу. Питання в тому, що треба спочатку домовлятися, говорити", - розповіла танцівниця.
Олена спілкується з Олексієм тільки з приводу питань, що стосуються їхнього спільного сина - 7-річного Олексія. Нагадаємо, Олена поїхала з сином жити до Австрії на початку повномасштабної війни.
"Для мене, якщо стосунки закінчуються, то вони закінчуються. Люди не залишаються найкращими друзями. Я не дружу з колишніми. Ми спілкуємося про дитину", - додала Шоптенко.
Дивіться відео інтерв'ю Олени Шоптенко:
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Про персону: Олена Шоптенко
Олена Шоптенко - українська танцівниця, хореограф, дворазова чемпіонка світу з бальних танців. Майстер спорту міжнародного класу. Учасниця численних українських телепроектів - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".
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