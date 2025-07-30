Росія і Китай готують спільні маневри: експерт розповів, чого варто очікувати

Експерт пояснює, чому Росія змушена підтримувати військове співробітництво з Китаєм попри ризики.

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Спільні маневри можуть слугувати не лише демонстрацією сили, а й геополітичною грою за інтересами / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

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Чому Китай і РФ проводять спільні військові навчання

Які справжні мотиви маневрів "Морська взаємодія-2025"

Як ці навчання дозволяють "тримати руку на пульсі" суперника

У серпні Китай і Росія планують провести спільні військові навчання, які відбудуться у районі Владивостока, Японському морі та Тихому океані. Це викликає питання про справжні мотиви таких маневрів.

Вони можуть слугувати не лише відпрацюванню спільних дій, а й перевірці можливостей потенційного противника. Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт, директор розвитку Defense Express Валерій Рябих.

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"Вони розуміють, що Китай є природним антагоністом Російської Федерації і зберігатиме певну прихильність до співпраці з Росією допоки це не суперечитиме його інтересам", — зазначив Рябих.

Експерт також навів приклад зливу документів ФСБ, які вказують на розробку заходів з посилення контррозвідки у відносинах з Китаєм ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Регулярні спільні навчання, за його словами, корисні для обох сторін, оскільки дозволяють "звірити військові можливості одне одного".

Більше ніж просто військові навчання

Валерій Рябих попереджає, що під виглядом партнерства такі заходи можуть бути в першу чергу способом зондування потенціалу суперника. Це дає змогу "тримати руку на пульсі" та своєчасно реагувати на будь-які зміни.

Отже, навчання "Морська взаємодія-2025" між ВМС Китаю та Росії можуть виявитися не просто демонстрацією сили, а частиною складної геополітичної гри.

Що стоїть за заявою Ван І

Під час зустрічі з новою верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас глава МЗС Китаю Ван І заявив, що Пекін не може допустити поразки Росії у війні проти України.

"У разі краху РФ США зосередять усю свою увагу на боротьбі з Китаєм", — нібито сказав він, повідомляє The Hill.

Позиція Китаю / Інфографіка: Главред

Видання зазначає, що Ван І, ймовірно, "прикидався" під час розмови з Каллас. Автори матеріалу нагадують: на відміну від США, які перебувають далеко і поки не вдалися до жорстких дій проти Китаю, Росія для Пекіна є набагато більш нагальною проблемою, а можливо, навіть загрозою.

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Як повідомляв Главред, у Китаї заблокували продаж Україні дронів. Крім того, за даними Bloomberg, китайці перестали продавати компоненти дронів країнам Європи. Офіційно КНР це заперечує.

Трамп не готовий до санкцій і досі сподівається відірвати Росію від Китаю, розповів Главреду російський дипломат Борис Бондарєв. За його словами, у Білому домі не розуміють, що сьогодні Москва більше зацікавлена в розвитку відносин із Пекіном, ніж із Вашингтоном.

Крім того, 2 липня міністр закордонних справ КНР Ван І під час зустрічі з верховною представницею Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас заявив, що Пекін не може допустити поразки РФ у війні, яку вона розв'язала в Україні. У разі краху РФ США зосередять усю свою увагу на боротьбі з Китаєм, нібито сказав він.

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Про джерело: Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

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