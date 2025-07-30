Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія і Китай готують спільні маневри: експерт розповів, чого варто очікувати

Руслан Іваненко
30 липня 2025, 22:54
102
Експерт пояснює, чому Росія змушена підтримувати військове співробітництво з Китаєм попри ризики.
Росія і Китай готують спільні маневри: експерт розповів, чого варто очікувати
Спільні маневри можуть слугувати не лише демонстрацією сили, а й геополітичною грою за інтересами / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Читайте в матеріалі:

  • Чому Китай і РФ проводять спільні військові навчання
  • Які справжні мотиви маневрів "Морська взаємодія-2025"
  • Як ці навчання дозволяють "тримати руку на пульсі" суперника

У серпні Китай і Росія планують провести спільні військові навчання, які відбудуться у районі Владивостока, Японському морі та Тихому океані. Це викликає питання про справжні мотиви таких маневрів.

Вони можуть слугувати не лише відпрацюванню спільних дій, а й перевірці можливостей потенційного противника. Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт, директор розвитку Defense Express Валерій Рябих.

відео дня

"Вони розуміють, що Китай є природним антагоністом Російської Федерації і зберігатиме певну прихильність до співпраці з Росією допоки це не суперечитиме його інтересам", — зазначив Рябих.

Експерт також навів приклад зливу документів ФСБ, які вказують на розробку заходів з посилення контррозвідки у відносинах з Китаєм ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Регулярні спільні навчання, за його словами, корисні для обох сторін, оскільки дозволяють "звірити військові можливості одне одного".

Більше ніж просто військові навчання

Валерій Рябих попереджає, що під виглядом партнерства такі заходи можуть бути в першу чергу способом зондування потенціалу суперника. Це дає змогу "тримати руку на пульсі" та своєчасно реагувати на будь-які зміни.

Отже, навчання "Морська взаємодія-2025" між ВМС Китаю та Росії можуть виявитися не просто демонстрацією сили, а частиною складної геополітичної гри.

Що стоїть за заявою Ван І

Під час зустрічі з новою верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас глава МЗС Китаю Ван І заявив, що Пекін не може допустити поразки Росії у війні проти України.

"У разі краху РФ США зосередять усю свою увагу на боротьбі з Китаєм", — нібито сказав він, повідомляє The Hill.

Росія і Китай готують спільні маневри: експерт розповів, чого варто очікувати
Позиція Китаю / Інфографіка: Главред

Видання зазначає, що Ван І, ймовірно, "прикидався" під час розмови з Каллас. Автори матеріалу нагадують: на відміну від США, які перебувають далеко і поки не вдалися до жорстких дій проти Китаю, Росія для Пекіна є набагато більш нагальною проблемою, а можливо, навіть загрозою.

Китай і війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, у Китаї заблокували продаж Україні дронів. Крім того, за даними Bloomberg, китайці перестали продавати компоненти дронів країнам Європи. Офіційно КНР це заперечує.

Трамп не готовий до санкцій і досі сподівається відірвати Росію від Китаю, розповів Главреду російський дипломат Борис Бондарєв. За його словами, у Білому домі не розуміють, що сьогодні Москва більше зацікавлена в розвитку відносин із Пекіном, ніж із Вашингтоном.

Крім того, 2 липня міністр закордонних справ КНР Ван І під час зустрічі з верховною представницею Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас заявив, що Пекін не може допустити поразки РФ у війні, яку вона розв'язала в Україні. У разі краху РФ США зосередять усю свою увагу на боротьбі з Китаєм, нібито сказав він.

Читайте також:

Про джерело: Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

військові навчання Сі Цзіньпін російські війська
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Київ у вогні, летять "табуни" Шахедів: моторошні наслідки атаки на столицю

Київ у вогні, летять "табуни" Шахедів: моторошні наслідки атаки на столицю

23:30Війна
Росія і Китай готують спільні маневри: експерт розповів, чого варто очікувати

Росія і Китай готують спільні маневри: експерт розповів, чого варто очікувати

22:54Війна
"Учебки" на полігонах може не стати: Сирський анонсував важливі зміни

"Учебки" на полігонах може не стати: Сирський анонсував важливі зміни

21:27Війна
Реклама

Популярне

Більше
Менше 100 років тому в Україні про Азовське море не чули: у чому причина

Менше 100 років тому в Україні про Азовське море не чули: у чому причина

Карта Deep State онлайн за 30 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 31 липня: Кроликам - нещастя, Коням - труднощі

Китайський гороскоп на завтра 31 липня: Кроликам - нещастя, Коням - труднощі

Чому росіяни стягують елітні війська на Тендрівську косу: у ЗСУ розгадали задум ворога

Чому росіяни стягують елітні війська на Тендрівську косу: у ЗСУ розгадали задум ворога

Як швидко прибрати запах у туалеті: геніальний і дуже простий спосіб

Як швидко прибрати запах у туалеті: геніальний і дуже простий спосіб

Останні новини

23:30

Київ у вогні, летять "табуни" Шахедів: моторошні наслідки атаки на столицю

23:30

Де захований кіт: тільки люди з навичками детектива вгадають за 24 секунди

22:57

У США запропонували нову схему постачання зброї Україні коштом союзників - WSJ

22:54

Росія і Китай готують спільні маневри: експерт розповів, чого варто очікувати

22:00

Як доглядати за кавуном: секрет швидкого дозрівання навіть у північних регіонах

США та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - ХараСША та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - Хара
21:47

Мовчунка Анастасія Стоцька терміново покинула РФ - що сталося

21:27

"Учебки" на полігонах може не стати: Сирський анонсував важливі зміни

21:22

"Тиск може спрацювати": Зеленський погодив принципи угод зі США щодо зброї

20:42

Правило 80 кілометрів: чому експерти радять не доводити бак до "сухого"

Реклама
20:36

"Воно не працює": Олена Шоптенко розлучилася з чоловіком і назвала причину

20:26

58-річна Памела Андерсон почала зустрічатися з 73-річною суперзіркою

20:25

Немита Європа — правда чи міф? Історія гігієни без прикрас

20:10

Білизна з пральної машини засліпить чистотою: один натуральний засіб створить дивоВідео

19:52

Чому росіяни стягують елітні війська на Тендрівську косу: у ЗСУ розгадали задум ворога

19:46

Орбан зробив несподівану заяву про Зеленського і вибухнув цинізмом

19:41

Сильне похолодання йде в Україну: де влупить +10 та литимуть дощі

19:25

Останній день перед Успенським постом: що не можна робити вдома 31 липня, прикмети

19:21

На Покровському напрямку ситуація критична: 6 бригад можуть потрапити в оточення

19:15

Сміх крізь кров: найдурніші причини воєн, які стали реальністю

19:10

Навіщо в Україні хочуть заборонити публічне виконання пісень російською мовоюПогляд

Реклама
19:08

Чому не відключається насосна станція: просте і швидке вирішення проблемиВідео

19:02

"Сапсан" уже на підході: Шмигаль натякнув, коли запрацюють балістичні ракети

18:27

Путіна посадять за перемовини із Зеленським лише за однієї умови - ОП

18:17

"Людей не хапають": Шмигаль заявив, що мобілізація на 90% проходить без скандалів

18:13

Як українська мова сформувала російську: мовна правда поза імперськими міфами

18:05

Ідеально збережеться до весни: де правильно зберігати картоплю у квартиріВідео

18:02

"Дії РФ такі ж, як перед втратою Селидового" - лейтенант розкрив правду про Покровськ

17:57

Важливе рішення для українців: яка ще одна категорія отримає право на відстрочку

17:50

Долар та євро пішли в круте піке: на українців чекає новий курс валют

17:34

Лорак укотре вразила своїм невіглаством

17:23

Світло в кінці тунелю: які ТОП-4 знаки зодіаку на порозі великого прориву

17:14

У Миколаєві чоловік стрибнув із мосту, тікаючи від співробітників ТЦК

17:11

Юристи: і критики, і прихильники "закону про НАБУ" вимагають реформ системи через відсутність результатів

17:10

Чи можуть жінки-медики виїжджати за кордон: юрист чітко відповів

17:01

Олія та спирт – табу: що насправді потрібно робити, якщо укусив кліщВідео

16:58

Як прочистити злив за лічені секунди: тямущий сантехнік розкрив хитрий трюкВідео

16:52

Рятувальники не встигли: трагічно не стало відомої олімпійської чемпіонки

16:33

Трамп покарав Індію за війну Путіна: Нью-Делі отримав мита у 25%

16:26

"Ламає психіку": Катя Остапчук розкрила дивну деталь особистого життя Слави Дьоміна

16:11

"Він був улюбленцем фанатів": помер фронтмен легендарного гурту Iron Maiden

Реклама
16:06

Біля ЧАЕС вчені зробили дивовижне відкриття: що знайшли в озерах і річках

15:59

Від мух не залишиться і сліду: допоможе один дешевий кухонний інгредієнтВідео

15:49

У Путіна відреагували на наміри Трампа запровадити санкції: як заспокоюють росіян

15:36

Готував удари по аеродромах з F-16 та Mirage 2000: у ВПС знайшли "крота"

15:29

Певні види сигарет в Україні зникнуть з прилавків: яку заборону введе Рада

15:20

Чому 31 липня не можна прати та купатися у водоймах: яке церковне свято

15:18

Провісник інсульту: Олена Мозгова опинилася в лікарні в небезпечному стані

15:01

Жорстокий контраст війни: Грубич показав, як змінився його син-воїн після важкого поранення

14:56

"Найближчим часом": у Польщі зробили заяву про призупининення війни в Україні

14:55

Росіяни атакували будівлю Сумської ОДА: є постраждалі, перші деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти