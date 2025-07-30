Сильне похолодання йде в Україну: де влупить +10 та литимуть дощі

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 31 липня
- Коли температура повітря опуститься до +10 градусів
- У яких областях будуть грозові дощі
Погода в Україні 31 липня буде штормовою. Регіони будуть під впливом циклону. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
До 2 липня в Україні протримається надзвичайний рівень пожежної небезпечності. Мова йде про південні, Дніпропетровську, Харківську та Сумську області.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 31 липня дощі відступають. Опади будуть лише на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині. Спека очікується лише на півдні, сході та Дніпропетровщині. В інші регіони прийде похолодання.
У більшості областей температура повітря опуститься до 20-26 градусів тепла. На сході та півдні буде +33 градуси.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 31 липня
В Україні 31 липня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у північно-східних областях, а також на Закарпатті та в Карпатах. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 27-32°, на Луганщині сильна спека 35-36°; на решті території вночі 12-17°, вдень 21-26°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +37
За даними meteoprog, 31 липня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +23...37 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+19 градусів.
Погода 31 липня у Києві
У Києві 31 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 15-17°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.
Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.
Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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