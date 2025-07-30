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Сильне похолодання йде в Україну: де влупить +10 та литимуть дощі

Ангеліна Підвисоцька
30 липня 2025, 19:41
561
Погода у Чернігові буде найпрохолоднішою. Там вдень температура повітря опуститься до +19 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 31 липня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 31 липня
  • Коли температура повітря опуститься до +10 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 31 липня буде штормовою. Регіони будуть під впливом циклону. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

До 2 липня в Україні протримається надзвичайний рівень пожежної небезпечності. Мова йде про південні, Дніпропетровську, Харківську та Сумську області.

відео дня
погода 31 июля
Прогноз погоди в Україні на 31 липня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 31 липня дощі відступають. Опади будуть лише на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині. Спека очікується лише на півдні, сході та Дніпропетровщині. В інші регіони прийде похолодання.

У більшості областей температура повітря опуститься до 20-26 градусів тепла. На сході та півдні буде +33 градуси.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 31 липня

В Україні 31 липня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у північно-східних областях, а також на Закарпатті та в Карпатах. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 27-32°, на Луганщині сильна спека 35-36°; на решті території вночі 12-17°, вдень 21-26°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +37

За даними meteoprog, 31 липня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +23...37 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+19 градусів.

погода 31 июля
Прогноз погоди в Україні на 31 липня / фото: meteoprog

Погода 31 липня у Києві

У Києві 31 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 15-17°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 31 июля
Прогноз погоди в Україні на 31 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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