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У США запропонували нову схему постачання зброї Україні коштом союзників - WSJ

Віталій Кірсанов
30 липня 2025, 22:57
307
Два провідні сенатори виклали план, що дає змогу союзникам фінансувати постачання зброї та військової техніки Києву.
У США запропонували нову схему постачання зброї Україні коштом союзників
У США запропонували нову схему постачання зброї Україні за рахунок союзників / колаж: Главред, фото: Фото: US Department of Defense, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

  • Ймовірними донорами є Німеччина та Велика Британія
  • У спецфонді на закупівлю зброї буде від 5 до 8 млрд дол на рік

Республіканська партія США розробила механізм, як озброїти Україну американською зброєю за європейські гроші. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що два провідні сенатори виклали план, який дає змогу союзникам фінансувати постачання зброї та військової техніки Києву.

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Закон, запропонований сенаторами Роджером Вікером (республіканець від штату Міссісіпі) і Джимом Рішем (республіканець від штату Айдахо), являє собою найдокладніший на сьогоднішній день опис того, як Трамп міг би реалізувати свій новий план із постачання Києва європейськими фондами.

Важливо, що Вікер очолює сенатський Комітет зі збройних сил, а Ріш - сенатський Комітет у закордонних справах, що надає законопроекту ваги на Капітолійському пагорбі.

Зазначається, що їхній законопроєкт передбачає створення фонду в Міністерстві фінансів США для прийому коштів від союзників. Міністр оборони міг би потім використовувати цей фонд для оплати послуг підрядників, які поповнюють американські арсенали, щоб Пентагон міг і надалі постачати озброєння в Україну, не підриваючи водночас боєготовності США. За словами помічників республіканців, вони розраховують на створення джерела фінансування в розмірі від 5 до 8 мільярдів доларів на рік, а ймовірними донорами є Німеччина і Велика Британія.

Вікер заявив, що цей закон надає Трампу і союзникам Америки по Організації Північноатлантичного договору додаткову можливість прискорити доставку військової допомоги Україні, використовуючи наявні американські запаси.

"Це найшвидший спосіб озброїти Україну, а також мінімізувати стратегічну і військову загрозу, яку Росія становить для США і НАТО", - пояснив він.

За словами Ріша, це буде чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путіну про те, що "його відмова від сумлінних переговорів потягне за собою наслідки".

Важливо, що Вікер обговорив законопроєкт із Білим домом, який, за словами помічників, загалом позитивно сприйняв цю ідею. Планується, що його ухвалять пізніше цього року в рамках щорічного законопроєкту про оборонну політику.

Військова допомога Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Олександр Сирський оголосив про потужне посилення української ППО. Головком ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримала кілька систем Patriot - ЗМІ назвали кількість переданих ЗРК. Інші батареї Patriot можуть бути отримані за межами країн НАТО.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розкрив, чому НАТО не зможе купити зброю для ЗСУ. У ситуації навколо нових збройових поставок Україні багато підводних каменів, вважає Олег Жданов.

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Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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