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Київ у вогні, летять "табуни" Шахедів: моторошні наслідки атаки на столицю

Ангеліна Підвисоцька
30 липня 2025, 23:30оновлено 31 липня, 01:24
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Є серйозна загроза застосування ворогом балістичної зброї.
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РФ б'є Шахедами по Києву та інших областях / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". У багатьох областях уже чути вибухи.

Окупанти також намагаються вдарити по Києві. У столиці вже лунають потужні вибухи - працюють сили ППО. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У столиці триває робота ППО. Ворожі БПЛА заходять на місто з різних напрямків. Залишайтеся в укриттях!" - написав він.

відео дня

Відомо, що "Шахеди" було чутно практично у всіх районах столиці. Групи БПЛА залітають як з боку лівого, так і з боку правого берега.

"м.Київ - ударні БпЛА в напрямку міста з півдня, півночі та сходу", - пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Моніторингові канали попереджають про те, що є серйозна загроза застосування балістичної зброї.

Наслідки ударів по Києву

Перші наслідки російської атаки на столицю були зафіксовані у Солом'янському районі міста.

"На двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто. Попередньо без постраждалих", - написав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Пізніше він уточнив, що у Солом'янському районі зафіксовані наслідки ударів на 5 локаціях. Здійнялася пожежа в освітньому закладі, також палають автомобілі. Зафіксовано падіння уламків на 9 поверх житлового будинку.

"У Соломʼянському районі горить квартира на 5 поверсі. Інформація про постраждалих встановлюється", - додав він.

Ткаченко наголосив на необхідності перебувати в укритті, адже на підступах до Києва та над столицею багато ворожих дронів.

Віталій Кличко зазначив, що у Солом'янському районі є постраждалі, на місце були викликані медики.

"Над Києвом ще не менше восьми ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - додав він.

Станом на 00:40 пошкодження або пожежі були зафіксовані у Солом'янському районі на шести локаціях. Також наслідки атаки були виявлені на одній локації у Святошинському району.

У Солом'янському районі госпіталізували одного постраждалого.

Станом на 01:00 зафіксовані наслідки атаки на 10 локаціях. Найбільше постраждав Солом'янський район - ворог бив по цивільній інфраструктурі:

  • пожежа в багатоповерхівці,
  • пожежа біля житлового будинку,
  • пожежа в освітньому закладі,
  • зайнялися склади та нежитлові приміщення за різними адресами,
  • падіння уламків дронів біля будинку та на машину.

"На жаль, відомо про одного постраждалого з опіками кінцівок. Наразі йому надається невідкладна медична допомога. Російська атака триває. Прошу киян залишатися в укриттях до її завершення. Все відновимо та відбудуємо — головне зберегти життя", - зазначив Ткаченко.

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