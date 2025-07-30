Київ у вогні, летять "табуни" Шахедів: моторошні наслідки атаки на столицю

Російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". У багатьох областях уже чути вибухи.
Окупанти також намагаються вдарити по Києві. У столиці вже лунають потужні вибухи - працюють сили ППО. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
"У столиці триває робота ППО. Ворожі БПЛА заходять на місто з різних напрямків. Залишайтеся в укриттях!" - написав він.
Відомо, що "Шахеди" було чутно практично у всіх районах столиці. Групи БПЛА залітають як з боку лівого, так і з боку правого берега.
"м.Київ - ударні БпЛА в напрямку міста з півдня, півночі та сходу", - пишуть Повітряні сили ЗСУ.
Моніторингові канали попереджають про те, що є серйозна загроза застосування балістичної зброї.
Наслідки ударів по Києву
Перші наслідки російської атаки на столицю були зафіксовані у Солом'янському районі міста.
"На двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто. Попередньо без постраждалих", - написав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Пізніше він уточнив, що у Солом'янському районі зафіксовані наслідки ударів на 5 локаціях. Здійнялася пожежа в освітньому закладі, також палають автомобілі. Зафіксовано падіння уламків на 9 поверх житлового будинку.
"У Соломʼянському районі горить квартира на 5 поверсі. Інформація про постраждалих встановлюється", - додав він.
Ткаченко наголосив на необхідності перебувати в укритті, адже на підступах до Києва та над столицею багато ворожих дронів.
Віталій Кличко зазначив, що у Солом'янському районі є постраждалі, на місце були викликані медики.
"Над Києвом ще не менше восьми ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - додав він.
Станом на 00:40 пошкодження або пожежі були зафіксовані у Солом'янському районі на шести локаціях. Також наслідки атаки були виявлені на одній локації у Святошинському району.
У Солом'янському районі госпіталізували одного постраждалого.
Станом на 01:00 зафіксовані наслідки атаки на 10 локаціях. Найбільше постраждав Солом'янський район - ворог бив по цивільній інфраструктурі:
- пожежа в багатоповерхівці,
- пожежа біля житлового будинку,
- пожежа в освітньому закладі,
- зайнялися склади та нежитлові приміщення за різними адресами,
- падіння уламків дронів біля будинку та на машину.
"На жаль, відомо про одного постраждалого з опіками кінцівок. Наразі йому надається невідкладна медична допомога. Російська атака триває. Прошу киян залишатися в укриттях до її завершення. Все відновимо та відбудуємо — головне зберегти життя", - зазначив Ткаченко.
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