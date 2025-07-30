Чому росіяни стягують елітні війська на Тендрівську косу: у ЗСУ розгадали задум ворога

Росія перекидає десантників та посилює оборону на Тендрівській і Кінбурнській косах.

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ЗСУ тримають під вогневим контролем логістику ворога на південному напрямку / Колаж: Главред, фото: wikipedia, facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

Росія зміцнює позиції на Тендрівській та Кінбурнській косах, перекинувши десантні війська

Окупанти посилюють артилерію та протитанкові засоби, побоюючись висадок ЗСУ

ЗСУ контролюють логістичні шляхи ворога, знищуючи техніку та озброєння

Російські війська продовжують укріплювати свої позиції на Тендрівській та Кінбурнській косах, які залишаються стратегічно важливими, але наразі тимчасово окупованими. Про це в ефірі телеканалу LIVE розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

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Значне угрупування та ротації на косах

За словами Волошина, на обох ділянках зосереджено значні сили противника, зокрема представники 14-го армійського корпусу Північного флоту РФ. На Тендрівській косі нещодавно відбулася ротація підрозділів.

"На Тендрівській косі та Кінбурнській косі противник тримає доволі значне угрупування сил і засобів – це представники 14 армійського корпусу Північного флоту Росії. На Тендрівській косі, зокрема, кілька тижнів тому відбулася ротація. Там стояла російська розвідувально-штурмова бригада 'Дон', це були козачки, козача бригада. Зараз її поміняли. Відбулась ротація, там стоять представники десантних військ", — розповів речник.

Посилення оборони та протидія висадкам

Окупанти зміцнюють артилерійські позиції та встановлюють протитанкові засоби для протидії можливим висадкам українських підрозділів.

"Росія посилила артилерійські позиції, там встановлені протитанкові засоби для того, щоб протидіяти потенційним висадкам Сил оборони. Зокрема, щоб вражати наші човни, засоби, які підходять у рамках певних операцій українських спецслужб", — зазначив Волошин.

Загроза втрати плацдармів та нарощування сил на лівому березі

Російська сторона побоюється втрати стратегічних плацдармів, тому посилює присутність на всьому лівобережжі, зокрема в районі Олешок та Голопристанщини.

"Росія взагалі посилює на всьому лівому березі… Наприклад, навіть там, де Олешки розташовані навпроти, через Дніпро, навпроти Херсона. І дещо нижче по Дніпру, Гола Пристань… Там посилюють (окупанти – УНІАН) свої оборонні споруди тому, що дуже бояться, що Сили оборони України здійснюватимуть операції щодо висадки на лівий берег і щодо захоплення певних плацдармів", — додав речник.

Контроль логістики та вогневе ураження ворога

Логістичні маршрути, якими Росія перекидає сили і техніку, перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Українські військові відстежують переміщення російських вантажів і намагаються знищувати вороже озброєння.

"Більшість цих шляхів – залізниця і автомобільні дороги – під вогневим контролем Сил оборони України. ЗСУ відстежують, якими шляхами пересуваються відповідні російські вантажі та намагаються знищувати вороже озброєння під час просування логістичними шляхами. Це доволі ефективний спосіб, ефективна тактика, щоб зменшити напругу на лінії бойового зіткнення", — наголосив Волошин.

Успішна операція української розвідки на Тендрівській косі

В ніч на 28 липня спецпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони України провели успішну операцію, знищивши позицію ворога, комплекс РЕБ та радіолокаційну станцію.

"У ніч на 28 липня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ 'зонт' та радіолокаційною станцією 'роса'", — повідомили у ГУР МО України.

Після зачистки українські військові підняли над островом державний прапор. Операція минула без втрат серед наших захисників.

Ситуація на фронті - останні новини

Напередодні Главред писав, що ситуація біля Покровська важка вже не перший рік. Говорити про те, що країна-агресор Росія може захопити місто найближчим часом або до кінця осені - не варто.

Також раніше повідомлялося, що Україні передадуть нову високоточну зброю – як це вплине на ситуацію на фронті. Українські військові отримають 33 тис. комплектів наведення зі штучним інтелектом. Таку зброю передадуть у межах контракту з Пентагоном на суму 50 млн дол.

Крім того, на Запорізькому напрямку бойових зіткнень стало менше, проте противник посилив активність, застосовуючи керовані авіабомби, артилерію, ударні безпілотники та малі штурмові групи в районі Кам’янського.

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Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

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