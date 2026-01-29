Коли почнеться енергетичне перемир'я - Зеленський відреагував на заяву Трампа

Президент Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа про можливе тимчасове припинення російських ударів по Україні на тлі сильних морозів

Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо енергетичного перемир'я / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Зеленський подякував Трампу за його звернення до Путіна щодо припинення ударів по Україні

Ситуація в енергетиці в найближчі ночі покаже реальні наміри росіян

Президента США Дональд Трамп заявив про позитивне рішення воєнного злочинця і диктатора Путіна припинити удари по Україні на тиждень через сильні морози. Наступні ночі покажуть, чи будуть росіяни дотримуватись енергетичного перемир'я. Про це глава держави повідомив в дописі в X та під час вечірнього відеозвернення, яке транслював Офіс президента України.

"Важлива заява президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, президенте Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни", - написав глава держави.

Під час відеозвернення Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за спроби домогтися припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та висловив сподівання, що американській стороні вдасться цього досягти, згадавши також про відповідну заяву президента США.

"Ситуація зараз уночі та цими днями, реальна ситуація на наших об’єктах енергетики, у наших містах це покаже", - вказав він.

Що цьому передувало

29 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що звернутався до Володимира Путіна з проханням щонайменше на тиждень припинити удари по українських містах, пояснивши це сильними морозами, які нині спостерігаються як в Україні.

"Я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня. Він погодився це зробити", - сказав Трамп.

Коли може закінчитись війна - прогноз нардепа

Як писав Главред, найближчим часом війна не завершиться, а Володимир Путін і надалі діятиме у власних інтересах. Про це заявив народний депутат України та секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

За його словами, можливі короткочасні паузи чи формальні перемир’я на день-два, однак такі кроки матимуть радше тактичний характер і будуть спрямовані на утримання уваги президента США Дональда Трампа.

"Все може бути, але я все ж не бачу цього в найближчій перспективі, Путін буде грати переговорами", - зазначив він.

Переговори з РФ в ОАЕ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 січня українська делегація після тристоронніх перемовин за участі США та Росії повернулася до України й поінформувала президента Зеленскього про підсумки зустрічей в Абу-Дабі, під час яких обговорювали широкий спектр питань.

У Кремлі водночас застерігають від завищених очікувань, наголошуючи, що переговорний процес буде тривалим і складним, а атмосфера — напруженою.

Як повідомляє The New York Times, на закритих консультаціях представники України та США також розглядали можливі шляхи стабілізації ситуації на сході країни, зокрема ідею розміщення міжнародного контингенту на окупованій частині Донеччини.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

