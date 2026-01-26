Україна готується до наступної тристоронньої зустрічі: Зеленський назвав дату

Україна сподівається, що наступна зустріч буде результативною.

https://glavred.net/war/ukraina-gotovitsya-k-sleduyushchey-trehstoronney-vstreche-zelenskiy-nazval-datu-10735601.html Посилання скопійоване

Президент висловив очікування щодо нової тристоронньої зустрічі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Що повідомив Зеленський:

Українська делегація готується до нової тристоронньої зустрічі

Наступні переговори України, США і РФ відбудуться цього тижня

Київ сподівається на результативні переговори

Українська делегація повернулася на батьківщину після тристоронніх переговорів за участі США та країни-агресорки Росії. Представники Києва доповіли президенту про результати переговорів в Абу-Дабі.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні сьогодні, 26 січня. За його словами, українська делегація встигла обговорити питання різного характеру.

відео дня

"Те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу. Є питання, які мають бути підготовлені до наступної зустрічі. Попередньо, ми говорили про те, що команди зустрінуться ще раз в неділю (1 лютого - Главред)", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч. В свою чергу Україна буде підготовленою в усіх питаннях і очікує на реальні результати дипломатії, щоб не було враження, що росіяни використовують переговорний процес.

"Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – Росія", - зауважив очільник України.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Війна йде до заморозки - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією про завершення війни тривають, і жодна зі сторін поки не демонструє готовності вийти з цього процесу.

Ключові рішення все ще залежать від позиції однієї людини в Кремлі. Експерт вважає, що динаміка переговорів свідчить про те, що війна поступово рухається до сценарію заморожування бойових дій. При цьому роль Європи в цьому процесі стає все менш помітною.

Тристоронні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Кремлі закликають не очікувати швидких результатів від переговорів, оскільки попереду ще багато складної роботи. Сама атмосфера зустрічей навряд чи може бути дружньою.

Раніше повідомлялося, що Україна наполягає, що територіальне питання можна обговорювати, відштовхуючись як мінімум від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення Україною своїх військ з неокупованої частини Донецької області.

Напередодні американські чиновники назвали попередні переговори "продуктивними". Президент України Володимир Зеленський також назвав переговори "конструктивними".

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред