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Китайці-смертники потрапили в полон ЗСУ з важливими документами - The Times

Віталій Кірсанов
10 квітня 2025, 12:59
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Україна готова обміняти двох захоплених китайських військовополонених на українських.
Китайцям платять за участь у війні близько 2500 доларів на місяць
Китайцям платять за участь у війні близько 2500 доларів на місяць / Колаж: Главред, фото: СБУ

Що написано в матеріалі The Times:

  • Журналісти The Times ознайомилися з документами полонених
  • Китайцям платять за участь у війні близько 2500 доларів на місяць

Росіяни завербували громадян Китаю для участі у війні проти України. Київ має підтвердження участі щонайменше 150-ти китайців у бойових діях на боці РФ. Про це пише The Times.

"Це друга помилка Росії. Першою була Північна Корея. Вони втягують інші країни у війну. Я вважаю, що тепер вони втягують у цю війну Китай", - сказав президент України Володимир Зеленський у Києві.

відео дня

За його словами, Україна готова обміняти двох захоплених китайських військовополонених на українських.

Зеленський оприлюднив відео допиту одного з полонених. Той був у військовій формі, зі зв'язаними руками, і розповів, що намагався збити дрон. Військове джерело повідомило, що він сам здався українським силам і скаржився на погане ставлення з боку росіян.

Журналісти The Times ознайомилися з документами, які знайшли під час обшуку полонених. Згідно з ними, у полон потрапив 33-річний китаєць із провінції Хенань. Він підписав річний контракт на службу в російській армії.

Інші документи засвідчили, що він прибув до аеропорту "Шереметьєво" в Москві 8 лютого, подав документи на візу до Китаю двома тижнями раніше. 17 лютого він став на облік для отримання податкового коду і номера соціального страхування. Незрозуміло, коли він підписав військовий контракт, але його віза була на 16 днів.

"Це ще одна країна, яка надає військову підтримку вторгненню Росії в Україну. Наступна після Ірану і після північнокорейських військ", - сказав Зеленський.

Водночас МЗС Китаю назвало заяву безпідставною.

"Україна повинна правильно оцінити зусилля і конструктивну роль Китаю в пошуку політичного вирішення української кризи", - йдеться в повідомленні.

Офіційний Пекін визнав, що йому потрібно перевірити інформацію, але запевнив, що закликав громадян не брати участь у конфліктах.

Зазначається, що деякі завербовані китайці публікували відео з України в соцмережах. Вважається, що їм платять близько 2500 доларів на місяць. Один із них, який представився як Чжоу Цзіцян, заявив: "Росіяни не сприймають нас як людей. Ми воюємо як загін смертників, і їм байдуже, загинемо ми чи постраждаємо".

Західні офіційні особи заявили, що не бачили доказів "державного спонсорства" Китаєм згаданих Зеленським бійців. Один порівняв їхню присутність на полі бою з британськими громадянами, які воюють за Україну за власним бажанням, без підтримки уряду.

Захоплення в полон китайських військових в Україні

Як писав Главред, 8 квітня стало відомо, що Сили оборони України взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російських військ у Донецькій області. Президент Зеленський повідомив, що у полонених були знайдені документи, банківські картки та особиста інформація.

Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Китай не направляв своїх військовослужбовців в Україну для участі в бойових діях. Він також підкреслив, що Китай завжди закликав своїх громадян уникати участі у збройних конфліктах.

Президент Зеленський заявив, що Україна хоче обміняти китайських військових на українських військовополонених, які перебувають у російському полоні.

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Що таке The Times?

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована 1785 року Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 і 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. З часу заснування, протягом 219 років друкувалася в широкому форматі, але 2004 року перейшла на компактний формат із наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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