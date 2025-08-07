США обирають між тиском і угодою: чи запровадить Трамп санкції проти Китаю

Запровадження санкцій проти Китаю може стати важливим елементом демонстрації Трампом політичної сили.

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Доля санкцій залежить від результатів майбутньої зустрічі лідерів США і Китаю / Колаж Главред, фото - whitehouse.gov, ua.depositphotos.com

Головні тези:

США можуть запровадити санкції проти Китаю за купівлю російської нафти

Рішення ухвалюватимуть після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

До переговорів ні Вашингтон, ні Пекін не робитимуть жорстких кроків

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що США можуть запровадити санкції проти Китаю за купівлю російської нафти, однак станеться це не зараз.

За його словами, анонсовано майбутні американо-китайські переговори, зокрема зустріч лідерів США і Китаю.

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"До цієї зустрічі жодна зі сторін не робитиме жорстких дій, тому що хочуть під час особистої зустрічі вирішити найбільш проблемні глобальні питання. Тому слід дочекатися розмови Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна та заяв після неї", - сказав економіст в інтерв'ю Главреду.

Новак підкреслив, що запровадження санкцій проти Китаю може стати важливим елементом демонстрації Трампом політичної сили.

"Але не виключений і другий варіант: Трамп на зустрічі з Сі Цзіньпіном домовиться про головні формули взаємовідносин, і тоді США не тиснутимуть на Китай і дадуть йому можливість діяти щодо Росії на власний розсуд, але водночас Трамп домагатиметься преференцій саме для американської економіки, наприклад, у вигляді значного збільшення китайських інвестицій в економіку США", - додав експерт.

Новак додав: "Обидва варіанти знову-таки залежать від майбутньої зустрічі американського і китайського лідерів".

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.

Сенатор Конгресу США від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що російський диктатор Володимир Путін "не заслуговує на додатковий час". За його словами, США мають прискоритися з голосуванням законопроєкту про санкції.

Сьогодні спеціальний посланник президента США Стів Віткофф перебуває з візитом у Росії. Як пише видання The New York Post, адміністрація Трампа дає главі РФ Володимиру Путіну ще один шанс продемонструвати серйозність своїх намірів припинити вторгнення в Україну.

Сам Трамп заявив, що почекає і подивиться, як відбудуться переговори, перш ніж ухвалити остаточне рішення про запровадження вторинних санкцій та збільшення мит щодо країн, які купують російську нафту і забезпечують Росію основним джерелом доходу.

"Президент завжди віддає перевагу саме такому результату", - наголосив співрозмовник, знайомий із ходом обговорень.

Раніше Трамп заявив, що російська сторона "хитра" і "досить добре ухиляється від санкцій", тому подальші дії залежатимуть від розвитку ситуації.

"Ви знаєте, вони хитрі персонажі й досить добре вміють ухилятися від санкцій. Тому подивимося, що буде", - сказав американський лідер.

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Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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