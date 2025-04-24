РФ била по Києву ракетами KN-23 з КНДР: у Defense Express дізналися деталі

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- Про використання декількох KN-23 говорить результат аналізу уламків
- РФ провела додаткові роботи щодо KN-23
Під час комбінованого повітряного удару по Києву країна-агресор РФ використовувала балістичні ракети KN-23 з КНДР, разом із крилатими ракетами і дронами типу Shahed-136.
У Мережі вже активно поширилося відео з падінням KN-23 у житлову забудову столиці України, на якому також видно ще одну хмару від вибуху, пише Defense Express.
Про використання декількох KN-23 говорить результат аналізу уламків, про який виданню повідомили власні джерела. При цьому в разі знищення балістичної ракети, якщо не була підбита її бойова частина, вона вибухає на землі при падінні.
У матеріалі нагадується про те, що за даними, оголошеними Головним управлінням розвідки Міноборони, РФ провела додаткові роботи з KN-23 для досягнення нею більшої точності та надійності.
"Але тепер ті зміни, які були внесені в ракету російськими фахівцями, вочевидь, дозволяють ворогові активніше застосовувати KN-23 для ударів по цілям типу "житловий масив" з метою терору і вбивства цивільного населення", - йдеться в матеріалі.
Удари РФ по Україні - останні новини по темі
Як повідомляв Главред, унаслідок нічної атаки РФ у Києві 9 загиблих і десятки постраждалих, під завалами шукають людей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" з Чорного моря. Також з аеродрому "Оленя" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.
Раніше повідомлялося про те, що армія РФ завдала масованого удару по Києву і Харкову. У кількох районах зафіксовано падіння уламків, пожежі в житлових будинках, гаражах і авто.
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