'Удвічі потужніша за Patriot': ЗМІ про розробку Україною власної системи ППО

Партнерів для виробництва нової ЗРК Україна може шукати в країнах Європи, пише Defense Express.

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Україна розробляє власну систему ППО/ колаж: Главред, фото: wikipedia, Defense.gov

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Українська ЗРК може бути вдвічі потужнішою за Patriot

Партнерів для виробництва нової ЗРК Україна може шукати в країнах Європи

Україна може вести розробку системи протиповітряної оборони стратегічного рівня, яка буде вдвічі потужнішою за Patriot, а також зможе перевищити характеристики SAMP/T за дальністю.

Про це пише Defense Express, посилаючись на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги під час свого виступу на Раді міністрів ЄС.

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"На якій стадії перебуває українська розробка, невідомо. Але розмови про неї вже не перший рік, а з 2022 року їй об'єктивно міг бути наданий найвищий пріоритет", - ідеться в матеріалі.

Аналітики зазначають, що партнерів для виробництва нової ЗРК Україна може шукати в країнах Європи, які мають не тільки гроші, а й власні напрацювання у сфері ППО.

"Наприклад, можна припустити, що шведському Saab, який має власні сучасні РЛС включно з Giraffe 4A, але тільки ПЗРК RBS-70, певні пропозиції стануть цікавими. Навіть з огляду на те, що Швеція закупила чотири батареї Patriot обмеженого складу (по 3 пускові) і лише 200 ракет за 1,3 млрд доларів", - пише видання.

/ Главред

Також не виключається, що серед партнерів може бути норвезький Kongsberg, очільник якого повідомив про намір інтегрувати в ЗРК NASAMS українські ракети, якій також може бути цікавий перехід від ЗРК малої та середньої дальності на новий рівень і можливості.

"Особливо з огляду на те, що у самої Норвегії немає систем великої дальності не кажучи про стратегічний рівень. А ось спільний кордон із РФ є", - додає видання.

Раніше повідомлялося про те, що відсутність допомоги США істотно послабила ППО України.

Нагадаємо, Главред писав, що Україні необхідно більше систем ППО. Аналітик попередив про нову загрозу обстрілів.

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