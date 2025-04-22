Путін заявив про бажання зупинити війну і відмовитись від 4 областей України - FT

Диктатор нібито готовий відмовитись від підконтрольних Україні територій Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.

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Путін заявив про готовність припинити війну / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін заявив нібито про готовність зупинити бойові дії в Україні на лінії фронту в рамках зусиль для досягнення мирної угоди з американським президентом Дональдом Трампом. Про це він нібито сказав спецпредставнику Трампа Стіву Віткоффу у Санкт-Петербурзі, повідомляє FP.

При цьому Путін стверджує, що "може відмовитись від своїх претензій на території чотирьох українських областей". Мова йде про підконтрольні Україні території Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.

При цьому російський диктатор не планує виводити війська з Криму, тому США пропонують визнати півострів власністю РФ.

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Водночас європейські чиновники вважають таку поступку лише приманкою, щоб Трамп прийняв їх та нав'язав Україні.

"Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб він відмовився від речей, щоб Трамп міг претендувати на перемогу", — сказав один із них.

Згідно з ймовірною угодою, Україна повинна відмовитись від бажання відвоювати окуповані території, а РФ обіцяє зупинити наступ. Росія також виступає проти військової присутності країн НАТО в Україні.

Зазначається, що Трамп хоче укласти мирну угоду до 30 квітня, щоб вкластися у 100-денний термін, протягом обіцяв припинити війну в Україні.

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