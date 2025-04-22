Заморозка по лінії фронту: у Bloomberg дізналися деталі мирних переговорів у Лондоні

Плани переговорів 23 квітня ще доопрацьовуються і можуть змінитися.

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23 квітня в Лондоні відбудеться черговий раунд переговорів / Колаж: Главред, фото: president.gov.u

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Завтра в Лондоні відбудеться черговий раунд мирних переговорів

Пропозиція США включає пом'якшення санкцій та визнання контролю РФ над Кримом

У середу, 23 квітня, у Лондоні США проведуть переговори з українськими та європейськими офіційними особами щодо завершення російсько-української війни. Ця зустріч стане продовженням зустрічі в Парижі 17 квітня.

Очікується, що держсекретар США Марко Рубіо та спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог зустрінуться з міністрами закордонних справ і радниками з національної безпеки Франції, Німеччини, Великої Британії та України. Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, які говорили на умовах анонімності.

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Співрозмовники видання кажуть, що плани переговорів ще доопрацьовують і вони можуть змінитися.

Раніше Bloomberg повідомляв, що США нібито готові послабити санкції проти Москви і визнати "контроль" Росії над українським півостровом Крим у рамках потенційної угоди про завершення війни.

Пропозиція США фактично заморозить лінію фронту в Україні. Водночас Росія збереже фактичний контроль над частиною решти території, яку її сили наразі займають на сході та півдні України.

"Питання про вступ України до НАТО також буде знято з порядку денного, хоча будь-яка угода повинна буде включати гарантії безпеки для Києва, щоб забезпечити виконання будь-якої угоди, за словами людей, знайомих з переговорами", - йдеться у матеріалі.

Спецпредставники Трампа щодо закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, Вашингтон очікує від Києва відповіді на пропозиції щодо завершення війни. Зокрема, на відмову від вступу в НАТО і можливе визнання Америкою Криму російським.

За даними The Wall Street Journal, у рамках вирішення питання про завершення війни в Україні Вашингтон розглядає ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції.

20 квітня президент США Дональд Трамп заявив про те, що вже наступного тижня Україна та Росія можуть "укласти угоду".

Раніше Трамп погрожував вийти з мирних переговорів щодо України, якщо одна зі сторін ускладнюватиме досягнення миру.

Тим часом лідер Росії Володимир Путін вперше з повномасштабного вторгнення висунув пропозицію провести двосторонні переговори з Україною.

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