Джерелом новин були новенькі: журналіст розповів про реалії полону

Росіяни намагалися повністю обмежити українських полонених від інформації про події в Україні, однак шляхи отримання нових даних були.

Українські полонені іноді могли отримати інформацію про події в країні

Що розповів Хилюк:

Росіяни обмежували українців від інформації

Про події в Україні полонені дізнавались від новоприбулих

Серед наглядачів одиниці проявляли людяність

Росіяни, які утримували українських полонених у колоніях, не казали правди про те, що відбувається в Україні. Про це в чаті на Главреді розповів журналіст, який три з половиною роки провів у російському полоні, Дмитро Хилюк.

За його словами, єдиним джерелом новин для тих, хто опинився в полоні у 2022 році були українці, які потрапили у неволю пізніше. Однак з самим Хилюком були хлопці, які потрапили в полон навесні 2022 року.

Серед тюремних наглядачів одиниці були людяними

Серед вертухаїв Хилюк бачив лише одного, який передавав небагато інформації полоненим про Україну. Зустрів він його у в'язниці, яка розташована в місті Новозибков, що за 170 км від Чернігова.

"Говорили, що у нього родичі в Україні. Його можна було покликати і щось запитати. Звичайно, він розповідав новини зі свого погляду. Наприклад, він нам розповів, що окупанти провели "референдум" восени 2022 року, натяками казав, які території під чиїмось контролем. Але це була єдина людина, яка щось говорила", - зазначив журналіст.

Росіяни проговорювались про події в Україні

Українські полонені іноді могли отримати інформацію про події в країні через гнів самих росіян. Наприклад, після того, як в Україні "притиснули хвіст" УПЦ МП, під час чергової перевірки полонених росіяни були дуже роздратовані.

"Хтось із наших попросив у них Біблію, а вони обурилися: "Навіщо тобі Біблія!" Той відповів, що є православним, ходить до православної церкви, а тепер хоче помолитись, почитати Біблію. А вони вигукнули: "Немає вже в Україні православної церкви! Залишилася одна бандерівська!" Так ми зробили висновок, що у релігійних питаннях в Україні ситуація стала кращою, ніж була до великої війни", - пояснив Хилюк.

Всі обмеження і тортури росіян були направлені на одну ціль

Главред писав, що за словами Хилюка, основним завданням росіян, які утримували у в'язницях полонених було зробити так, щоб українці забули про те, що вони люди.

"Вони просто намагалися зламати людську волю, щоб зробити з нас слухняних заляканих тварин, баранів, на яких достатньо махнути рукою або крикнути, щоб ті злякалися. Їм потрібен був страх в очах", - розповів журналіст.

Перебування журналіста Дмитра Хилюка в полоні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Хилюка, росіяни не пояснювали, куди везуть полонених з Київщини, а обіцянки швидкої "перевірки" виявилися пасткою, що завершилася багаторічним утриманням у глибині РФ.

Напередодні журналіст також розповів, що його в полоні не сильно не катували - його просто били. Можливо, тому що він цивільний, а не військовослужбовець, до того ж не молодий.

Він також розповідав, що росіяни ставилися до полонених, як до худоби, і дуже гостро реагували на будь-яке українське слово. Адже багато українців знають російську, але говорити російською не вміють.

Про персону: Дмитро Хилюк Дмитро Хилюк – український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.

