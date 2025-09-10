"Гірше за побої": екс-в'язень Кремля зізнався, що було найстрашнішим у полоні

Про що сказав Хилюк:
- Фізичне насильство і тортури не були найважчими у полоні
- Невизначеність щодо термінів полону пригнічувала найбільше
Найважчим випробуванням у полоні виявилися не тортури чи побої, а гнітюча невідомість і відчуття безвиході. Про це в чаті на Главреді розповів журналіст, який три з половиною роки провів у російському полоні, Дмитро Хилюк.
Хилюк розповів, що найважчим у полоні було не стільки фізичне насильство, скільки відчуття невизначеності, яке з’явилося на другому році ув’язнення, коли стало зрозуміло, що ані швидкого обміну, ані швидкого завершення війни не буде.
"Часто в голові крутилася думка: є мізерний шанс на те, що ти поїдеш додому завтра, але в той же час є ймовірність того, що ти будеш залишатися в полоні ще десять років. Ця невизначеність дуже пригнічувала", - вказує він.
Він додав, що інколи здавалося, що засудженим навіть легше, адже вони знають свій термін покарання й можуть відраховувати дні до звільнення, тоді як полонені цього не знали.
"І це було найстрашніше", - резюмував він.
Що роблять росіяни з полоненими
Як раніше писав Главред, Дмитро Хилюк зазначав, що головною метою росіян, які утримували українських полонених у тюрмах, було змусити їх забути про власну людську гідність.
За його словами, окупанти прагнули зламати волю й перетворити людей на заляканих і покірних істот, які реагують лише на крик чи жест, демонструючи страх в очах.
Дмитро Хилюк новини - що відомо про умови перебування в російському полоні
Як раніше повідомляв Главред, російські тюремники приховували від українських полонених правду про події в Україні. Як розповів журналіст Дмитро Хилюк, який провів у полоні три з половиною роки, єдиним джерелом інформації для тих, хто опинився там у 2022 році, були інші українці, захоплені пізніше. Сам Хилюк перебував разом із тими, кого полонили ще навесні 2022-го.
За його словами, в Росії здавна відпрацьована система придушення людської гідності й ламання особистості, що бере початок ще з часів Івана Грозного. Там тортури та пригноблення поставлені на "наукову основу". Потрапляючи в полон, людина одразу стикається зі спробою ворога шокувати, залякати й дезорієнтувати, аби позбавити її сили до спротиву.
Хилюк наголосив, що російські окупанти свідомо намагаються зламати волю українських бранців, використовуючи знущання та психологічний тиск.
Про персону: Дмитро Хилюк
Дмитро Хилюк – український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.
