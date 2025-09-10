Рус
"Гірше за побої": екс-в'язень Кремля зізнався, що було найстрашнішим у полоні

Юрій Берендій
10 вересня 2025, 03:02
Журналіст Дмитро Хилюк зізнався, що для нього було найважчим у російському полоні.
Екс-в'язень Кремля зізнався, що було найстрашнішим у полоні
Екс-в'язень Кремля зізнався, що було найстрашнішим у полоні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Хилюк:

  • Фізичне насильство і тортури не були найважчими у полоні
  • Невизначеність щодо термінів полону пригнічувала найбільше

Найважчим випробуванням у полоні виявилися не тортури чи побої, а гнітюча невідомість і відчуття безвиході. Про це в чаті на Главреді розповів журналіст, який три з половиною роки провів у російському полоні, Дмитро Хилюк.

Хилюк розповів, що найважчим у полоні було не стільки фізичне насильство, скільки відчуття невизначеності, яке з’явилося на другому році ув’язнення, коли стало зрозуміло, що ані швидкого обміну, ані швидкого завершення війни не буде.

"Часто в голові крутилася думка: є мізерний шанс на те, що ти поїдеш додому завтра, але в той же час є ймовірність того, що ти будеш залишатися в полоні ще десять років. Ця невизначеність дуже пригнічувала", - вказує він.

Він додав, що інколи здавалося, що засудженим навіть легше, адже вони знають свій термін покарання й можуть відраховувати дні до звільнення, тоді як полонені цього не знали.

"І це було найстрашніше", - резюмував він.

Що роблять росіяни з полоненими

Як раніше писав Главред, Дмитро Хилюк зазначав, що головною метою росіян, які утримували українських полонених у тюрмах, було змусити їх забути про власну людську гідність.

За його словами, окупанти прагнули зламати волю й перетворити людей на заляканих і покірних істот, які реагують лише на крик чи жест, демонструючи страх в очах.

Дмитро Хилюк новини - що відомо про умови перебування в російському полоні

Як раніше повідомляв Главред, російські тюремники приховували від українських полонених правду про події в Україні. Як розповів журналіст Дмитро Хилюк, який провів у полоні три з половиною роки, єдиним джерелом інформації для тих, хто опинився там у 2022 році, були інші українці, захоплені пізніше. Сам Хилюк перебував разом із тими, кого полонили ще навесні 2022-го.

За його словами, в Росії здавна відпрацьована система придушення людської гідності й ламання особистості, що бере початок ще з часів Івана Грозного. Там тортури та пригноблення поставлені на "наукову основу". Потрапляючи в полон, людина одразу стикається зі спробою ворога шокувати, залякати й дезорієнтувати, аби позбавити її сили до спротиву.

Хилюк наголосив, що російські окупанти свідомо намагаються зламати волю українських бранців, використовуючи знущання та психологічний тиск.

Про персону: Дмитро Хилюк

Дмитро Хилюк – український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.

обмін полоненими контрнаступ ЗСУ Дмитро Хилюк
Курс валют раптово почав змінюватись: що буде з гривнею 10 вересня

Курс валют раптово почав змінюватись: що буде з гривнею 10 вересня

05:01Економіка
"Шахеди" перетнули кордон Польщі під час атаки — країна підняла винищувачі

"Шахеди" перетнули кордон Польщі під час атаки — країна підняла винищувачі

01:58Війна
У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

00:04Україна
Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Гороскоп на сьогодні 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

Гороскоп на сьогодні 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Кролики біля мети, Тиграм - робота

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Кролики біля мети, Тиграм - робота

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

16:36

Польща закриває кордон - Туск побоюється спільного нападу РФ з Білоруссю

16:32

"Термін пішов на користь": продюсер розповів, де і за скільки знімається Єфремов

16:20

Найгірший страх Путіна: у Reuters дізналися, чого боїться Кремль після війни

