Хитрий крок: в ISW назвали стратегію Путіна для перемоги у війні проти України

Путін намагається сприяти припиненню західної, зокрема американської, підтримки України.

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Стратегія Путіна у війні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

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У Кремлі створюють напругу між США і Україною

Російські діячі мають намір посилювати наративи, які стверджують, що Захід "зрадив" Україну

Кремль готується оголосити "перемогу" над Україною

Представники Кремля, ймовірно, використовують окремі заяви американських осіб разом з російськими наративами для створення напруги між США і Україною та підриву довіри до відданості Америки Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ГУР 21 лютого повідомило, що Кремль наказав представникам російських державних ЗМІ та іншим відомим постатям в російському інформаційному просторі посилити наративи, спрямовані на створення розбіжностей в українському суспільстві та дискредитацію України серед західних союзників.

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"ГУР заявило, що російські діячі мають намір посилювати наративи, які неправдиво стверджують, що Захід "зрадив" Україну, що Сполучені Штати не піклуються про думки Європи та України, що український уряд нелегітимний, що українська армія програє на фронті, і що "корумповані люди" крадуть мільярди доларів американської допомоги для України", - йдеться в повідомленні.

Аналітики також додали, що Кремль готується оголосити "перемогу" над Україною і, можливо, над НАТО на третю річницю повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2025 року.

За словами ISW, представники Кремля та відомі голоси в російському інформаційному просторі посилюють ці наративи і інші окремі заяви американських осіб, спрямовані на розпалювання розбіжностей між Україною та її союзниками.

В ISW вважають, що теорія перемоги російського диктатора Володимира Путіна ґрунтується на припущенні, що Росія може пережити підтримку Заходу для України, і тому Путін намагається сприяти припиненню західної, зокрема американської, підтримки України.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп вважає, що Володимиру Зеленському немає необхідності брати участь у переговорах про припинення війни в Україні.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія готується до масштабної інформаційної війни проти України та Європи, яка триватиме з лютого до кінця літа 2025 року.

Крім того, у ГУР попередили, що країна-агресорка Росія готує масштабну хвилю пропаганди до третіх роковин повномасштабного вторгнення. Пропагандисти в РФ отримали вказівку просувати "переможні" наративи до 24 лютого 2025 року.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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