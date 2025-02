Хитрий крок: в ISW назвали стратегію Путіна для перемоги у війні проти України

Головне:

Представники Кремля, ймовірно, використовують окремі заяви американських осіб разом з російськими наративами для створення напруги між США і Україною та підриву довіри до відданості Америки Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ГУР 21 лютого повідомило, що Кремль наказав представникам російських державних ЗМІ та іншим відомим постатям в російському інформаційному просторі посилити наративи, спрямовані на створення розбіжностей в українському суспільстві та дискредитацію України серед західних союзників.

Аналітики також додали, що Кремль готується оголосити "перемогу" над Україною і, можливо, над НАТО на третю річницю повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2025 року.

За словами ISW, представники Кремля та відомі голоси в російському інформаційному просторі посилюють ці наративи і інші окремі заяви американських осіб, спрямовані на розпалювання розбіжностей між Україною та її союзниками.

В ISW вважають, що теорія перемоги російського диктатора Володимира Путіна ґрунтується на припущенні, що Росія може пережити підтримку Заходу для України, і тому Путін намагається сприяти припиненню західної, зокрема американської, підтримки України.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп вважає, що Володимиру Зеленському немає необхідності брати участь у переговорах про припинення війни в Україні.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія готується до масштабної інформаційної війни проти України та Європи, яка триватиме з лютого до кінця літа 2025 року.

Крім того, у ГУР попередили, що країна-агресорка Росія готує масштабну хвилю пропаганди до третіх роковин повномасштабного вторгнення. Пропагандисти в РФ отримали вказівку просувати "переможні" наративи до 24 лютого 2025 року.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.