Зеленський не дуже важливий на переговорах про закінчення війни - Трамп

Трамп заявив, що Байден та Зеленський говорили неправильні речі Путіну.

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Трамп зробив заяву щодо переговорів про закінчення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Головне із заяви Трампа:

Зеленському не потрібно брати участь у переговорах про закінчення війни

Байден та Зеленський могли б запобігти війні

Війни не мало статися, якби з Росією домовилися

Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимиру Зеленському немає необхідності брати участь у переговорах про припинення війни в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News Radio, передає Bloomberg.

Зокрема, Трамп заявив, що Зеленський за три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії не спромігся покласти край війні.

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"Я не думаю, що він дуже важливий для участі в зустрічах, якщо чесно", – сказав Трамп, говорячи про переговори про завершення війни з Росією.

"Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч (у Саудівській Аравії – ред.), я маю на увазі, що це не було пріоритетом, тому що він так погано (досі) вів переговори", – додав президент США.

Трамп також повторив своє переконання, що його попередник Джо Байден, а також Володимир Зеленський могли б запобігти війні.

"Кожного разу, коли я кажу: "Це не вина Росії", мене завжди закидають фейковими новинами, але я кажу вам, що Байден говорив неправильні речі, Зеленський говорив неправильні речі, на них напав хтось, хто набагато більший і набагато сильніший", - продовжив Трамп.

На його думку, Росію можна було легко відмовити від цього.

Крім того, він визнав, що Росія напала на Україну, не маючи причин для нападу. При цьому Трамп продовжував наполягати, що цієї війни не мало статися, якби з Росією домовилися.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа про війну в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, фінський депутат Європарламенту від групи ЄНП Міка Аалтола заявив, що американський президент Дональд Трамп надав європейським країнам три тижні, щоб узгодити "капітуляцію" України, в іншому випадку він погрожує вивести американські війська з європейського континенту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні потрібно проводити вибори президента. При цьому він цинічно натякнув на те, що Україні треба проводити вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів.

Крім того, Трамп заявив, що війну в Україні можна було б закінчити ще кілька років тому без особливих навичок.

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