Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Зеленський не дуже важливий на переговорах про закінчення війни - Трамп

Марія Николишин
21 лютого 2025, 19:06
171
Трамп заявив, що Байден та Зеленський говорили неправильні речі Путіну.
Зеленський не дуже важливий на переговорах про закінчення війни - Трамп
Трамп зробив заяву щодо переговорів про закінчення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Головне із заяви Трампа:

  • Зеленському не потрібно брати участь у переговорах про закінчення війни
  • Байден та Зеленський могли б запобігти війні
  • Війни не мало статися, якби з Росією домовилися

Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимиру Зеленському немає необхідності брати участь у переговорах про припинення війни в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News Radio, передає Bloomberg.

Зокрема, Трамп заявив, що Зеленський за три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії не спромігся покласти край війні.

відео дня

"Я не думаю, що він дуже важливий для участі в зустрічах, якщо чесно", – сказав Трамп, говорячи про переговори про завершення війни з Росією.

"Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч (у Саудівській Аравії – ред.), я маю на увазі, що це не було пріоритетом, тому що він так погано (досі) вів переговори", – додав президент США.

Трамп також повторив своє переконання, що його попередник Джо Байден, а також Володимир Зеленський могли б запобігти війні.

"Кожного разу, коли я кажу: "Це не вина Росії", мене завжди закидають фейковими новинами, але я кажу вам, що Байден говорив неправильні речі, Зеленський говорив неправильні речі, на них напав хтось, хто набагато більший і набагато сильніший", - продовжив Трамп.

На його думку, Росію можна було легко відмовити від цього.

Крім того, він визнав, що Росія напала на Україну, не маючи причин для нападу. При цьому Трамп продовжував наполягати, що цієї війни не мало статися, якби з Росією домовилися.

Зеленський не дуже важливий на переговорах про закінчення війни - Трамп
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа про війну в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, фінський депутат Європарламенту від групи ЄНП Міка Аалтола заявив, що американський президент Дональд Трамп надав європейським країнам три тижні, щоб узгодити "капітуляцію" України, в іншому випадку він погрожує вивести американські війська з європейського континенту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні потрібно проводити вибори президента. При цьому він цинічно натякнув на те, що Україні треба проводити вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів.

Крім того, Трамп заявив, що війну в Україні можна було б закінчити ще кілька років тому без особливих навичок.

Читайте також:

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп Трамп новини війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Теракт в Одесі: 18-річний агент ФСБ підірвав авто військового прокурора

Теракт в Одесі: 18-річний агент ФСБ підірвав авто військового прокурора

19:56Україна
Україну атакує 17-градусний мороз: коли в регіони прийде потепління

Україну атакує 17-градусний мороз: коли в регіони прийде потепління

19:31Синоптик
Зеленський підпише угоду про надра зі США - Волтц

Зеленський підпише угоду про надра зі США - Волтц

19:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 22 лютого: Терезам - несподівані подарунки, Рибам - чудовий день

Гороскоп на завтра 22 лютого: Терезам - несподівані подарунки, Рибам - чудовий день

Які каші можна їсти щодня: експерти назвали 7 найкорисніших круп

Які каші можна їсти щодня: експерти назвали 7 найкорисніших круп

Найвища ціна за 10 років: в Україні рекордно подорожчав популярний продукт

Найвища ціна за 10 років: в Україні рекордно подорожчав популярний продукт

Розпродаж через надлишок: українців попередили про обвал цін на ключовий овоч

Розпродаж через надлишок: українців попередили про обвал цін на ключовий овоч

"Імпічмент Трампу": американці масово виходять на мітинги

"Імпічмент Трампу": американці масово виходять на мітинги

Останні новини

20:33

Що приклеїти на підошву – лайфхаки, щоб взуття не ковзало

19:56

Теракт в Одесі: 18-річний агент ФСБ підірвав авто військового прокурораФото

19:49

Чому не можна мити сиру курку перед приготуванням: неочікувана відповідь

19:36

Де число 498 на малюнку: лише люди з гострим зором дадуть відповідь за 5 секунд

19:31

Україну атакує 17-градусний мороз: коли в регіони прийде потепління

Сотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпостСотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпост
19:28

"Каменських уже занадто старою стала": Потап знайшов заміну Насті

19:21

Що посадити у березні – досвідчена дачниця поділилася своїми секретами

19:10

Чому їм заважає ЗеленськийПогляд

19:07

Зеленський підпише угоду про надра зі США - Волтц

Реклама
19:06

Зеленський не дуже важливий на переговорах про закінчення війни - Трамп

19:03

Водіїв чекають нові обмеження: які додаткові перевірки готують депутати

18:53

"Старая бабка": путіністка Валерія прощається зі своїми шанувальниками

18:50

Долар раптово пішов у піке: яким буде курс валют з 24 лютого

18:43

Арестович уперше прокоментував розлучення з дружиною - деталі

18:36

Військові ігри: звіт із фронту актуально

18:30

Не тільки внаслідок індексації: у кого збільшиться пенсія вже в березні

18:23

Загроза наступу: війська РФ наближаються до Дніпропетровської області

18:10

Чи закінчиться війна в найближчі місяці: чіткий прогноз штучного інтелекту

17:57

8 речей, які не варто робити у церкві: як не дати "скинути" на себе негативВідео

17:56

Росія готова віддати заморожені активи Україні, але є нюанс - Reuters ​

Реклама
17:53

Догляд без клопоту: квіти на балконі – ТОП невибагливих рослин

17:29

Вже найближчими днями: росіяни панікують через ймовірні удари по цілях в Криму

17:20

Прослужать десятиліття: ТОП-7 бюджетних авто, що не потребують частого ремонту

17:15

Впродовж десятиліть росія для Порошенка була другом і партнером - експерт

16:55

Стівен Кінг жорстко висловився про Трампа і Маска

16:53

Сини Крістіни Орбакайте остаточно посварилися - що сталося

16:44

Бойовий і сміливий лідер: Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

16:41

Суперечки позаду: в ЗМІ розповіли про прорив в угоді України і США щодо копалин

16:29

Останній шанс цієї зими: яким ТОП-4 знакам зодіаку повезе в кінці лютого

16:12

"Їжа емоційна": мільйонер дав пораду, як заощадити багато грошей

16:04

Переговори РФ і США можуть нашкодити Білорусі: Лукашенко сказав, чого боїться

15:22

Щасливі: молодиця Петросяна вивезла дітей із Росії

15:19

Які 3 страви більшість людей неправильно зберігають у холодильнику: відповідь експерта

15:15

Україні не можна погоджуватися на припинення бойових дій: Сотник назвав причинуВідео

15:02

22 лютого: яке церковне свято, день ангела і як поминати померлих

15:00

Фактчекінг: чи правдиві заяви Трампа про допомогу від США на $350 мільярдів

14:42

Гімнастка Анна Різатдінова втілила мрію дівчинки, тато якої загинув, захищаючи Україну

14:41

М'ясопусна субота: що категорично не можна робити 22 лютого

14:29

Одним "кліком": експерт застеріг, як США можуть зупинити ЗСУ на полі бою

14:26

"Страшно" красива міс "ДНР" отримала нагороду за підтримку окупантів

Реклама
14:18

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинках із грабіжником банку за 19 сек

13:36

"Відкриє нові можливості": в Україні можуть заблокувати російську музику

13:14

Виведення військ з України: експерт назвав сценарій, як поставити РФ на розтяжку

13:05

Де заховані рукавички: лише люди з високим IQ знайдуть розгадку за 11 секунд

12:44

"Весна нам уже підморгує": синоптик назвала точну дату потепління в Україні

12:42

"Путін дійде до Львова": Сотник сказав, на що Україні ніколи не можна погоджуватисяВідео

12:39

"Неприємний тип": зірки серіалу Парочка слідчих прокоментували свої ролі

12:39

"Подружився" з Путіним: спецпредставник Трампа розповів про візит до Москви

12:04

Український ведучий висловився про військову службу Ігоря Ласточкіна - деталі

11:55

Ріанна та її чоловік готуються до появи третьої дитини

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти