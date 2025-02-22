Готується угода з США: Зеленський провів переговори з світовими лідерами

Президент України провів серію важливих розмов із лідерами восьми країн світу.

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Зеленський провів переговори з лідерами восьми країн / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Головне із звернення Зеленського:

Україна та США працюють над проєктом угоди про рідкоземельні метали

Зеленський провів переговори з вісьмома світовими лідерами

Українські та американські урядові команди працюють над угодою, яка має зміцнити двосторонні відносини. Президент України провів низку важливих переговорів із лідерами європейських країн та африканської республіки Кот-дʼІвуар. Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат", - заявив він. відео дня

Президент розмовляв з польським колегою Анджеєм Дудою. Лідери підтвердили, що незалежність України та Польщі тісно пов’язані.

"Що сильніший український суверенітет, то безпечніше Польщі. Двадцяте століття це довело. Зараз маємо бути разом, і я вдячний Польщі за підтримку", - розповів глава держави.

Також президент провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем. Вони обговорили оборонну співпрацю та майбутні кроки щодо спільної безпекової стратегії. З президентом Чехії обговорили європейські ініціативи щодо наближення миру.

"Поговорив сьогодні ж із прем’єр-міністром Швеції – країни з регіону, у якому зараз, на жаль, стала постійною гібридна загроза і багато вкрай неприємних інцидентів у Балтійському морі. Це та все інше свідчить: нам треба більше єдності, нам треба більше координації, більше взаємодії", - зазначив Зеленський.

Крім цього, президент України розмовляв з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом, прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом та прем'єр-міністром Ірландії.

"І головний висновок – Європа має й може робити значно більше для того, щоб мир реально був досягнутий. І це можливо. У нас із партнерами в Європі є чіткі пропозиції, і ми можемо на цій основі забезпечити реалізацію європейської стратегії, і важливо, щоб це було разом з Америкою", - заявив глава України.

Україна також веде активну роботу з партнерами поза межами Європи. Зеленський провів розмову з президентом Кот-д’Івуару Алассаном Уаттарою, який висловив підтримку територіальної цілісності України та наголосив на важливості міжнародного порядку.

"Без поваги світу не буде – за того рівня зброї, який існує зараз. Саме тому потрібно працювати на всіх рівнях у світі – з усіма партнерами, в усіх регіонах, – щоб міжнародний порядок справді був і справді відповідав сенсу слова "порядок". Я дякую всім за підтримку", - додав президент.

Що таке рідкоземельні метали / Інфографіка: Главред

Новини України - угода про рікоземельні метали

Як повідомляв Главред, минулого тижня США запропонували Україні підписати угоду про видобуток та використання рідкісноземельних металів. Ініціативу особисто привіз до Києва міністр фінансів США Скотт Бессент. Однак перший варіант угоди, який передбачав значний доступ США до стратегічних ресурсів, Україна не підтримала.

Під час Мюнхенської конференції президент України Володимир Зеленський відмовився від підписання угоди про мінеральні ресурси. Українська сторона має намір розробити власну пропозицію, яка відповідатиме Конституції України та гарантуватиме захист національних інтересів.

Після того, як Україна відхилила первинний варіант угоди, адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала поліпшену версію угоди щодо видобутку корисних копалин.

Наразі Україна та США продовжують переговори щодо угоди про стратегічні корисні копалини. Очікується, що сторони можуть усунути ключові розбіжності та узгодити документ до кінця тижня.

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