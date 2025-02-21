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РФ готується оголосити про "перемогу" у війні до 24 лютого: у ГУР зробили заяву

Альона Вороніна
21 лютого 2025, 09:45оновлено 21 лютого, 10:15
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Також РФ може заявити про нібито "перемогу над НАТО", адже росіяни тривалий час описувала війну проти України як війну з Альянсом, кажуть в ГУР.
РФ готується оголосити про 'перемогу' у війні до 24 лютого: у ГУР зробили заяву
РФ готується оголосити про "перемогу" у війні до 24 лютого/ колаж: Главред, фото: скрін YouTube, 21-ша ОМБр

Коротко:

  • РФ хоче оголосити про "перемогу" над Україною до третіх роковин повномасштабної війни
  • Більше того, в РФ можуть заявити про нібито "перемогу над НАТО"
  • Пропагандисти в РФ отримали вказівку просувати "переможні" наративи до роковин вторгнення

У країні-агресорці Росії готуються оголосити, нібито вони "перемогли" у війні проти України, до третіх роковин початку повномасштабної війни 24 лютого 2025 року.

Більше того, в РФ навіть можуть заявити про нібито "перемогу над НАТО". Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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"На росії готуються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" – 24 лютого 2025 року, третіх роковин з початку повномасштабної війни. Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу росії над НАТО", оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом", – зазначили у ГУР.

Росія готує масштабну хвилю пропаганди

У ГУР попередили, що країна-агресорка Росія готує масштабну хвилю пропаганди до третіх роковин повномасштабного вторгнення. Пропагандисти в РФ отримали вказівку просувати "переможні" наративи до 24 лютого 2025 року.

"Пропагандистська армія та спецслужби держави-агресора росії за вказівкою з кремля активізують зусилля для розпалювання зневіри серед українського суспільства, дестабілізації ситуації всередині нашої держави та дискредитації України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу нашим Силам безпеки і оборони у боротьбі з окупантами", – зазначили в ГУР.

Серед ключових наративів, які намагатиметься просувати Росія під час своїх інформаційних атак, будуть наступні: "Захід зрадив Україну", "Думка європейців і українців не хвилює ані москву, ані Вашингтон", "США і росія про все домовились за спиною України", "Українська влада – нелегітимна", "Українська армія програє на фронті", "Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги".

Кремль доручив російським спецслужбам максимально використати під час своєї підривної інформаційної діяльності намагання Трампа завершити війну в Україні та двосторонню зустріч американської та російської делегацій у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року.

"Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди росії – статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання "конструктивної сторони конфлікту". У цій частині роботи російські спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки ― нарощують підтримку нашої держави. Для таких європейських урядів кремль застосовує штамп "ворогів миру", – зазначили в ГУР.

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, депутат Європарламенту заявив, що Трамп вимагає, щоб Європа "здала" Україну Росії за 3 тижні. Президент США шантажує європейців виведенням американських військ з континенту.

Також раніше повідомлялося, що Трамп розсердився на Зеленського – Вашингтон і Київ готують нову угоду. Кілька помічників Зеленського нібито вмовляли його погодитися на оновлену пропозицію щодо природних ресурсів, щоб уникнути посилення конфронтації.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив про небезпеку капітуляції України. Справедливий мир в Україні не може бути досягнутий шляхом припинення вогню, бо це призведе до капітуляції країни, заявив він.

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Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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