"Кремль розгортає масштабну війну": ЦПД розкрив небезпечні сценарії

Російські спецслужби входять в активний етап інформаційних операцій проти України та Європи, пишуть в ЦПД.

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Росія хоче розколоти ЄС / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що сказали в ЦПД:

Кремль розгортає масштабну інформаційну війну проти України та Європи

Спецслужби РФ створюють умови для "майбутньої анексії" країн Балтії та зняття санкцій

Росія готується до масштабної інформаційної війни проти України та Європи, яка триватиме з лютого до кінця літа 2025 року. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Як вважає Коваленко, головним координатором цієї кампанії виступає перший заступник глави адміністрації Путіна Сергій Кірієнко.

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"Російські спецслужби входять в активний етап інформаційних операцій проти України та Європи. Головна задача - євроскептицизм, підтримка політиків, які поставлять під сумнів нинішню конструкцію ЄС, розбалансування Європи для відмови від підтримки України, а також зміни нинішнього курсу ЄС. Євроскептицизм як основа для руйнування єдності в Європі, створення умов для поглинання та "майбутньої анексії" Росією країн Балтії, а також зняття санкцій з РФ", - розповів Коваленко.

За його словами, в Україні основною метою російської інформаційної кампанії стане посилення розколу в суспільстві, зокрема між цивільними та військовими, а також провокування протестів через нав'язування відповідних наративів. Для реалізації цих завдань задіяні російські спецслужби – ФСБ, ГРУ та СЗР РФ.

Як пояснив Коваленко, ФСБ контролює внутрішній інформаційний простір у Росії, ліквідує будь-які прояви незгоди та створює так звану "фейкову опозицію" як у самій РФ, так і за її межами. Окрім того, голова ЦПД каже, що ця структура займається вербуванням виконавців для диверсій на території України.

ГРУ, за словами Коваленка, відповідальне за інформаційно-психологічні операції проти України та Заходу, організовує та підтримує проросійські групи в Європі, розгортає мережі дезінформації через Telegram, X (Twitter), YouTube, TikTok, а також задіює блогерів і спеціалізовані сайти. Крім того, ГРУ бере участь у вербуванні агентів для диверсій в Україні.

Також Коваленко висловлює думку, що Служба зовнішньої розвідки РФ під керівництвом Сергія Наришкіна використовує дипломатичні канали, співпрацює із закордонними медіа та аналітичними центрами для поширення вигідних Кремлю "альтернативних" наративів. Вона також вербує політиків, фабрикує інформацію про теракти, дискредитує Україну та намагається створити ілюзію внутрішнього розпаду держави.

"Куратор всього цього - Кірієнко з адміністрації Путіна. Протягом лютого-весни-літа 2025 року буде активна інформаційна війна. Що ж, тримайте голову холодною", - закликав Коваленко.

Що чекатиме на Європу після переговорів РФ та США - деталі

Як повідомляв Главред, за даними Politico, Трамп і Путін об'єдналися для знищення Європи. Як пише видання, трансатлантичний альянс руйнується, натомість формується союз між США та РФ. Окрім цього, Європа усвідмлює, що більше не може покладатися на США.

Журналіст Олександр Сотник також висловлює думку, що Трамп і Путін задумали поділ Європи. За його словами, настав час вступити у війну на боці України.

Своєю чергою координатор ЄНП з питань EUDS Міка Аалтола також висловив думку, що Трамп вимагає, щоб Європа "здала" Україну Росії за 3 тижні. В іншому разі він погрожує вивести американські війська є європейського континенту.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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