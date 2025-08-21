Серйозний удар по логістиці окупантів у Криму: ЗСУ здійснили спецоперацію в Джанкої

Під час спецоперації були уражені російські потяги з пальним.

https://glavred.net/ukraine/sereznyy-udar-po-logistike-okkupantov-v-krymu-vsu-osushchestvili-specoperaciyu-v-dzhankoe-10691546.html Посилання скопійоване

ЗСУ серйозно вдарили по логістиці окупантів у Криму/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Коротко:

ЗСУ провели спецоперацію у Джанкої

Було уражено російські потяги з пальним

Внаслідок цього була порушена логістика окупантів у Криму

Українські військові провели спецоперацію у тимчасово окупованому Криму в ніч на 21 серпня.

Внаслідок дій захисників України були уражені російські потяги з пальним біля Джанкоя. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

відео дня

"Сили спеціальних операцій Збройних сил України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Операція відбулася у ніч на 21 серпня. Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ.

Вибухи у Росії та в окупованому Криму – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Криму знищено потужний радар. Радар призначений для контролю повітряного руху в небі.

У ніч на 19 серпня дрони атакували НПЗ у Волгограді – спалахнула пожежа. У 2025 році НПЗ у Волгограді вже пережив кілька подібних атак.

Також раніше повідомлялося, що у ніч на 21 серпня була ніч вибухів у Росії – дрони атакували НПЗ, енергоблок АЕС залишився без світла. Щонайменше п'ять вибухів пролунали над містом Новошахтинськ. Також було голосно в Журавці.

Нагадаємо, Генштаб провів "гучну" операцію, уразивши НПЗ та стратегічні об’єкти РФ. Операція була проведена в рамках зниження наступального потенціалу росіян.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред