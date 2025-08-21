Серйозний удар по логістиці окупантів у Криму: ЗСУ здійснили спецоперацію в Джанкої

Коротко:
- ЗСУ провели спецоперацію у Джанкої
- Було уражено російські потяги з пальним
- Внаслідок цього була порушена логістика окупантів у Криму
Українські військові провели спецоперацію у тимчасово окупованому Криму в ніч на 21 серпня.
Внаслідок дій захисників України були уражені російські потяги з пальним біля Джанкоя. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Сили спеціальних операцій Збройних сил України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Операція відбулася у ніч на 21 серпня. Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ.
Вибухи у Росії та в окупованому Криму – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, у Криму знищено потужний радар. Радар призначений для контролю повітряного руху в небі.
У ніч на 19 серпня дрони атакували НПЗ у Волгограді – спалахнула пожежа. У 2025 році НПЗ у Волгограді вже пережив кілька подібних атак.
Також раніше повідомлялося, що у ніч на 21 серпня була ніч вибухів у Росії – дрони атакували НПЗ, енергоблок АЕС залишився без світла. Щонайменше п'ять вибухів пролунали над містом Новошахтинськ. Також було голосно в Журавці.
Нагадаємо, Генштаб провів "гучну" операцію, уразивши НПЗ та стратегічні об’єкти РФ. Операція була проведена в рамках зниження наступального потенціалу росіян.
