ГУР знищило склад вибухівки у Тульській області РФ: деталі зухвалої операції

Місцеві розповіли, що після вибуху містом пронеслись машини швидкої допомоги.

Головне:

У Тульській області пролунав вибух

ГУР атакувало підземний склад вибухових речовин РФ

У ніч на 30 серпня українські розвідники атакували підземний склад вибухових речовин на території ПАТ "Алексінський хімічний комбінат" у місті Алексін Тульської області країни-агресорки Росії.

Про це у Telegram повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними, на захищеному складі зберігався піроксиліновий поро, який використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та в окремих ракетних двигунах.

Деталі операції ГУР

Джерела 24 каналу у ГУР повідомили, що жителі міста чули гучні вибухи, після чого на місце події виїхали пожежні машини та карети швидкої допомоги.

Джерело ЗМІ наголосило, що робота з нейтралізації ворожого військово-промислового комплексу триватиме і надалі на всій території країни-агресорки Росії і, що важливо, поза нею.

Чим важливі удари України по території Росії

Україна все частіше атакує стратегічні об'єкти РФ не лише для того, щоб послабили армію РФ, але й щоб змусити ворога посилювати системи протиповітряної оборони на власній території, а не на фронті.

Як розповів заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, українські військові вже перерізають логістику ворога.

Операції ГУР на території Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що далекобійні безпілотники ГУР завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара в Краснодарському краї (РФ).

Напередодні джерела ГУР повідомили ЗМІ про те, що у Росії було підірвано магістральний нафтопровід "Рязань-Москва", який постачав паливо до Москви.

Нещодавно також український ударний морський дрон ГУР зміг прорватися в бухту Новоросійська, де країна-агресор Росія тримає залишки Чорноморського флоту РФ.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

