ГУР знищило склад вибухівки у Тульській області РФ: деталі зухвалої операції

- У Тульській області пролунав вибух
- ГУР атакувало підземний склад вибухових речовин РФ
У ніч на 30 серпня українські розвідники атакували підземний склад вибухових речовин на території ПАТ "Алексінський хімічний комбінат" у місті Алексін Тульської області країни-агресорки Росії.
Про це у Telegram повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними, на захищеному складі зберігався піроксиліновий поро, який використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та в окремих ракетних двигунах.
Деталі операції ГУР
Джерела 24 каналу у ГУР повідомили, що жителі міста чули гучні вибухи, після чого на місце події виїхали пожежні машини та карети швидкої допомоги.
Джерело ЗМІ наголосило, що робота з нейтралізації ворожого військово-промислового комплексу триватиме і надалі на всій території країни-агресорки Росії і, що важливо, поза нею.
Чим важливі удари України по території Росії
Україна все частіше атакує стратегічні об'єкти РФ не лише для того, щоб послабили армію РФ, але й щоб змусити ворога посилювати системи протиповітряної оборони на власній території, а не на фронті.
Як розповів заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, українські військові вже перерізають логістику ворога.
Операції ГУР на території Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що далекобійні безпілотники ГУР завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара в Краснодарському краї (РФ).
Напередодні джерела ГУР повідомили ЗМІ про те, що у Росії було підірвано магістральний нафтопровід "Рязань-Москва", який постачав паливо до Москви.
Нещодавно також український ударний морський дрон ГУР зміг прорватися в бухту Новоросійська, де країна-агресор Росія тримає залишки Чорноморського флоту РФ.
Про персону: Петро Андрющенко
Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
