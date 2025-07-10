Гучна диверсія в Криму: партизани знищили стратегічну ділянку окупантів

Коротко:
- Партизани здійснили диверсію в Криму
- Це сталося біля населеного пункту Уварове
- Вони знищили релейну шафу на важливому відрізку залізниці
Партизанський рух Атеш здійснив диверсію та знищив релейну шафу на залізниці у тимчасово окупованому Криму. Про це рух написав в Telegram.
Відомо, що диверсія сталася біля населеного пункту Уварове в Ленінському районі Криму.
Зазначається, що партизани знищили релейну шафу на важливому відрізку залізниці, що проходить через Кримський міст.
"Ця ділянка шляху є стратегічною для окупаційних військ, оскільки через неї регулярно перекидають техніку, паливо й особовий склад. Удар по цій логістичній нитці затримав важливі поставки військових вантажів - і таких ударів буде все більше", - наголосили партизани.
Диверсії партизанів - що відомо
Як повідомляв Главред, 27 травня партизани здійснили диверсію на російській залізниці. Унаслідок цього постраждала критично важлива ділянка залізничних колій, що веде в Курську область і якою ЗС РФ постачає озброєння.
Також відомо, що в Генічеському районі агенти успішно провели диверсію, під час якої знищили автомобіль російських окупантів, який вони використовували у військових цілях.
Крім того, раніше, партизани руху АТЕШ позбавили зв'язку військові об'єкти в Московській області.
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Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
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