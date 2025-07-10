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Гучна диверсія в Криму: партизани знищили стратегічну ділянку окупантів

Марія Николишин
10 липня 2025, 07:42
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Удар по цій логістичній нитці затримав важливі поставки військових вантажів.
Гучна диверсія в Криму: партизани знищили стратегічну ділянку окупантів
Диверсія в Криму / колаж: Главред, фото: АТЕШ

Коротко:

  • Партизани здійснили диверсію в Криму
  • Це сталося біля населеного пункту Уварове
  • Вони знищили релейну шафу на важливому відрізку залізниці

Партизанський рух Атеш здійснив диверсію та знищив релейну шафу на залізниці у тимчасово окупованому Криму. Про це рух написав в Telegram.

Відомо, що диверсія сталася біля населеного пункту Уварове в Ленінському районі Криму.

відео дня

Зазначається, що партизани знищили релейну шафу на важливому відрізку залізниці, що проходить через Кримський міст.

Гучна диверсія в Криму: партизани знищили стратегічну ділянку окупантів
Диверсія в Криму / фото: АТЕШ

"Ця ділянка шляху є стратегічною для окупаційних військ, оскільки через неї регулярно перекидають техніку, паливо й особовий склад. Удар по цій логістичній нитці затримав важливі поставки військових вантажів - і таких ударів буде все більше", - наголосили партизани.

Гучна диверсія в Криму: партизани знищили стратегічну ділянку окупантів
Диверсія в Криму / фото: АТЕШ

Диверсії партизанів - що відомо

Як повідомляв Главред, 27 травня партизани здійснили диверсію на російській залізниці. Унаслідок цього постраждала критично важлива ділянка залізничних колій, що веде в Курську область і якою ЗС РФ постачає озброєння.

Також відомо, що в Генічеському районі агенти успішно провели диверсію, під час якої знищили автомобіль російських окупантів, який вони використовували у військових цілях.

Крім того, раніше, партизани руху АТЕШ позбавили зв'язку військові об'єкти в Московській області.

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Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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