Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох

Анна Ярославська
6 березня 2025, 09:13
115
Крім готелю, понівечені 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів.

Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу 5 березня / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Кривому Розі зросла кількість жертв і постраждалих після ворожого ракетного удару. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вранці 6 березня повідомив, що загинуло четверо людей, ще 31 людина дістала поранення.

Спочатку Лисак написав у Telegram, що троє людей загинули в Кривому Розі через нічну ракетну атаку.

відео дня

"Три людини загинули в Кривому Розі через нічну ракетну атаку - чоловіки і жінка. Щирі співчуття рідним. Постраждалих - 31. З них одна дитина. Більшість поранених госпіталізовано. 14 - у важкому стані", - повідомив Лисак.

Крім готелю, понівечено 14 багатоквартирних будинків, пошту, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів.

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Пізніше Лисак повідомив, що в лікарні помер чоловік, поранений через ракетну атаку на Кривий Ріг. Йому було 43 роки. Таким чином, кількість жертв зросла до чотирьох осіб.

  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу
    Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 5 березня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 5 березня Фото: Дніпропетровська ОВА, ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 5 березня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 5 березня Фото: Дніпропетровська ОВА, ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 5 березня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 5 березня Фото: Дніпропетровська ОВА, ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 5 березня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 5 березня Фото: Дніпропетровська ОВА, ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 5 березня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 5 березня Фото: Дніпропетровська ОВА, ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 5 березня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 5 березня Фото: Дніпропетровська ОВА, ДСНС України
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 5 березня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 5 березня Фото: Дніпропетровська ОВА, ДСНС України

Оновлено. Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку по готелю у Кривому Розі.

"Балістика по звичайному готелю. Буквально перед ударом у готель заселилися волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, США, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститися з номерів. Але, на жаль, чотирьох людей було вбито цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким", - написав голова держави.

Загалом понад 30 людей було поранено, всім надано необхідну допомогу. Удар пошкодив багато цивільних об'єктів навколо готелю. Рятувальники й досі працюють на місці.

Атака на Кривий Ріг - що відомо

Як писав Главред, увечері 5 березня російські окупанти атакували Кривий Ріг. Російська ракета влучила у п'ятиповерховий готель, зруйновано сходову клітку. Рятувальникам вдалося врятувати 14 осіб.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що внаслідок атаки загинув 53-річний чоловік.

Пізніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що кількість поранених збільшилася до 29, із них 20 важких.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України ракетний удар Кривий Ріг
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Армія РФ атакувала Україну Іскандерами та Шахедами: які цілі вдалося збити

Армія РФ атакувала Україну Іскандерами та Шахедами: які цілі вдалося збити

10:38Війна
"Це проксі-війна між ядерними державами": у США зробили заяву про вторгнення РФ

"Це проксі-війна між ядерними державами": у США зробили заяву про вторгнення РФ

10:23Світ
Росіяни намагаються перетнути кордон на півночі: у ЦПД назвали мету ворога

Росіяни намагаються перетнути кордон на півночі: у ЦПД назвали мету ворога

09:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на сьогодні 6 березня: Зміям - труднощі, Коням - роздратування

Китайський гороскоп на сьогодні 6 березня: Зміям - труднощі, Коням - роздратування

Виявили через 10 днів: у РФ помер популярний актор, зірка радянського кіно

Виявили через 10 днів: у РФ помер популярний актор, зірка радянського кіно

Україна під атакою майже 8-бальної бурі: як довго протримається шторм

Україна під атакою майже 8-бальної бурі: як довго протримається шторм

У Трампа провели перші перемовини із Зеленським і заявили про два прохання - CNN

У Трампа провели перші перемовини із Зеленським і заявили про два прохання - CNN

Археологи обімліли: стародавня печера відкрила неймовірний секрет людства

Археологи обімліли: стародавня печера відкрила неймовірний секрет людства

Останні новини

10:38

Армія РФ атакувала Україну Іскандерами та Шахедами: які цілі вдалося збити

10:23

"Це проксі-війна між ядерними державами": у США зробили заяву про вторгнення РФ

10:09

Шкіряне пальто на весну – альтернатива класичному тренчу новини компанії

10:06

РФ здатна воювати ще рік-півтора, але лише за однієї умови - ЗМІ

09:57

"Розлучення пішло на користь": Настя Каменських розповіла про свій настрій

До припинення вогню – лічені тижні: Валерій Клочок – про наслідки саміту у Лондоні та погроз ТрампаДо припинення вогню – лічені тижні: Валерій Клочок – про наслідки саміту у Лондоні та погроз Трампа
09:31

Гарік Кричевський: "Думав, що завʼязую з музикою назавжди"Відео

09:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 березня (оновлюється)

09:22

Росіяни намагаються перетнути кордон на півночі: у ЦПД назвали мету ворога

09:18

5 знаків зодіаку, які багато витрачають грошей

Реклама
09:13

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьохФото

08:34

ЗСУ змогли звільнити території на Харківщині: у DeepState розкрили деталі

08:32

Карта Deep State онлайн за 6 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:30

Зупинка обміну розвідданими: аналітики розповіли про загрозу для України

08:27

Війна Меланії та Іванки Трамп: інсайдери розкрили огидну правду

08:21

Олександра Кучеренко вперше вийшла на зв'язок після новин про розлучення з Комаровим

08:10

Трамп та Путін - ідентичні імперські колониПогляд

07:22

РФ вдарила дроном по житловій багатоповерхівці в Харкові: що відомо

07:10

Що не так на малюнку: лише геній вгадає за 7 секунд

07:00

Бомбічний салат із продуктів, які є майже в кожному холодильнику - рецептВідео

06:55

Через Трампа Євросоюз готується до нової хвилі біженців з України - Politico

Реклама
06:10

Після приходу Трампа намічається історична подія в ЄвропіПогляд

05:58

Україна під атакою майже 8-бальної бурі: як довго протримається шторм

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти грушу

05:06

Експерти закликали залишати чайні пакетики біля дверей у березні: для чого це

04:50

Небезпечні дні березня: що можна і не можна робити у ці дати

04:30

Загроза ударів балістики РФ по містах України: експерт про гучне рішення Трампа

04:00

Чи можна вишивати в неділю: остаточна відповідь священникаВідео

03:30

"Постріл у дві ноги": Загородній оцінив, що буде далі з військовою допомогою КиєвуВідео

03:00

Перевірте свій IQ: що не так із відображенням дівчини в дзеркалі

02:20

"Якщо грохнуть Путіна": експерт пояснив, чи зупиниться вогонь у 2025 році

01:56

Гороскоп на завтра 7 березня: Овнам - відпочинок, Терезам - подорож

01:30

Трансгендерна донька Маска іронічно відреагувала на появу в нього 14 дитини

01:03

"Провина - на Трампі і Венсі": експерт сказав, чому сварка з Зеленським зашкодив СШАВідео

05 березня, середа
23:47

Понад 10 млн пенсіонерів отримають збільшені виплати: на скільки зросте пенсія

23:42

"Жест доброї волі": росЗМІ розпустили чутки про життя Пугачової та Галкіна

23:09

Санта Дімопулос зізналася, як омолоджує обличчя

22:53

РФ вдарила ракетою по готелю у Кривому Розі: є жертви і важкопораненіФото

22:47

В Білому домі назвали справжню причину припинення військової допомоги Україні

22:33

Вмовляли 5 днів: в NYT дізналися, як Зеленський налагодив стосунки з Трампом

22:16

Молодший син Віталія Кличка розповів, як реагує на порівняння з батьком

Реклама
22:04

"Бідна дівчинка": невістка Наташі Корольової показалася після операції

22:03

Звернення Трампа та новий удар від США: головні новини України (дайджест)

21:59

Меган Маркл розкрила шкідливу звичку Гаррі в їжі

21:38

Ядерна зброя, Трамп, мирний план і оборона Європи: Макрон зробив низку гучних заяв

21:26

Виривати вручну більше не треба: названо найкращий засіб від бур'янів без хіміїВідео

21:23

Ускладнення: вагітна Анна Кошмал розповіла, як серйозно захворіла

21:12

Балерун-зрадник Полунін збирається отримати новий паспорт і набив тату на лобі

20:51

США вимкнули Україні HIMARS: в The Economist дізналися подробиці

20:44

Красиві, але токсичні: які квіти не варто висаджувати біля будинку

20:36

Як одягатися, щоб виглядати вищою: топ-7 секретів від стилістів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти