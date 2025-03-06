Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох

Крім готелю, понівечені 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів.

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Наслідки удару по Кривому Рогу 5 березня / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Кривому Розі зросла кількість жертв і постраждалих після ворожого ракетного удару. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вранці 6 березня повідомив, що загинуло четверо людей, ще 31 людина дістала поранення.

Спочатку Лисак написав у Telegram, що троє людей загинули в Кривому Розі через нічну ракетну атаку.

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"Три людини загинули в Кривому Розі через нічну ракетну атаку - чоловіки і жінка. Щирі співчуття рідним. Постраждалих - 31. З них одна дитина. Більшість поранених госпіталізовано. 14 - у важкому стані", - повідомив Лисак.

Крім готелю, понівечено 14 багатоквартирних будинків, пошту, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Пізніше Лисак повідомив, що в лікарні помер чоловік, поранений через ракетну атаку на Кривий Ріг. Йому було 43 роки. Таким чином, кількість жертв зросла до чотирьох осіб.

Оновлено. Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку по готелю у Кривому Розі.

"Балістика по звичайному готелю. Буквально перед ударом у готель заселилися волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, США, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститися з номерів. Але, на жаль, чотирьох людей було вбито цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким", - написав голова держави.

Загалом понад 30 людей було поранено, всім надано необхідну допомогу. Удар пошкодив багато цивільних об'єктів навколо готелю. Рятувальники й досі працюють на місці.

Атака на Кривий Ріг - що відомо

Як писав Главред, увечері 5 березня російські окупанти атакували Кривий Ріг. Російська ракета влучила у п'ятиповерховий готель, зруйновано сходову клітку. Рятувальникам вдалося врятувати 14 осіб.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що внаслідок атаки загинув 53-річний чоловік.

Пізніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що кількість поранених збільшилася до 29, із них 20 важких.

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