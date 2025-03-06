РФ вдарила дроном по житловій багатоповерхівці в Харкові: що відомо

Коротко:
- Зафіксовано "приліт" по житловому будинку в Харкові
- Двоє людей постраждали
У ніч на 6 березня в Харкові прогриміли вибухи. Місто атакував ударний дрон-камікадзе типу Шахед. Під удар потрапив житловий район міста.
Вибух прогримів близько 03:50 у Салтівському районі. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, було зафіксовано "приліт" ворожого дрона по житловій багатоповерхівці.
Унаслідок обстрілу пошкоджено дах і технічний поверх багатоповерхового житлового будинку. Була невелика пожежа. Зруйновано ліфтову шахту, частково технічний поверх і фасадну частину плит між 9 і технічним поверхами. Пошкоджено скління в прилеглих будинках і 8 автомобілів. Проводиться евакуація людей із під'їзду багатоповерхівки.
Двоє людей постраждали - в обох гостра реакція на стрес.
Мер уточнив, що на місці працюють усі відповідні служби та волонтери.
Атака на Кривий Ріг - що відомо
Як писав Главред, увечері 5 березня російські окупанти атакували Кривий Ріг. Російська ракета влучила у п'ятиповерховий готель, зруйновано сходову клітку. Рятувальникам вдалося врятувати 14 осіб.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки загинув 53-річний чоловік.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що кількість поранених збільшилася до 29, з них 20 важких.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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