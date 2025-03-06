Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ здатна воювати ще рік-півтора, але лише за однієї умови - ЗМІ

Віталій Кірсанов
6 березня 2025, 10:06
731
Нинішніми темпами Росія зможе захопити всю Україну приблизно через 118 років.
РФ здатна воювати ще рік-півтора
РФ здатна воювати ще рік-півтора / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Що написано в матеріалі The Atlantic:

  • Становище Росії болісне
  • Здатність Росії набирати нових солдатів "повністю зруйнована"

За підсумками 2024 року РФ досягла повільного прогресу в Україні, захопивши тільки невелику частину землі, поклавши десятки тисяч солдатів і цілих п'ять механізованих дивізій. Такими темпами Росія зможе захопити всю Україну приблизно через 118 років.

Оглядач видання The Atlantic Грейм Вуд радить пам'ятати цю цифру, коли президент США Дональд Трамп або віцепрезидент Джей Ді Венс знову заявлять, що Україна "не виграє" війну і що вона перебуває в "дуже поганому становищі".

відео дня

"Становище Росії також "погане" - і, можливо, більш болісне, тому що росіяни відчувають додаткову гіркоту, яка приходить з усвідомленням того, що в лютому 2022 року вони могли б просто залишитися вдома і не розпочинати війну. Обидві сторони програли, а це означає, що оголошення тільки однієї сторони такою, що програла, - це дивний вибір", - написало видання.

Аналітик Джордж Баррос з Інституту вивчення війни сказав, що для вимірювання останніх російських успіхів потрібно "розібрати штангенциркуль", тому що війна сповільнилася до такої міри, що обидві сторони захоплюють і втрачають лише кілька квадратних кілометрів порожньої землі за раз. "[Росія] не продирається через міську забудову. Це здебільшого безлюдні степи з жменькою сіл і всього двома оперативно значущими містами минулого року. Це все, що вони змогли захопити", - констатував він.

А ось матеріальна вартість цієї території сумнівної цінності шокує. В одному з основних районів операції на Донбасі, сказав Баррос, Росія "втратила близько 500 танків і 1000 бронетранспортерів - приблизно дивізію на кожні 10 км руху". Він додав, що нещодавно було помічено, що росіяни використовують ослів замість механізованої техніки.

"Росіяни спалюють свої запаси радянських часів", - сказав Баррос. При цьому, за його даними, Уралвагонзавод, російський танковий завод, і тульський завод боєприпасів, працюють без перерви з початку війни. Танки та інші ресурси можна побачити на супутникових знімках, а старі автопарки порожніють.

"Якщо вони не отримають масовану ін'єкцію транспортних засобів від північнокорейців або китайців, росіяни, швидше за все, будуть на критичному рівні протягом наступних 12-18 місяців", - сказав Баррос.

Більшість ознак вказують на можливе виснаження у РФ і воно продовжиться, звісно, за умови, що Україна продовжить отримувати військову допомогу такими самими темпами, як до того, як Трамп припинив її цього тижня.

При цьому Баррос сказав, що здатність Росії набирати нових солдатів "повністю зруйнована". Російський диктатор Путін покладався на найманців і ув'язнених, у поєднанні зі щедрими бонусами для бідних росіян, які добровільно хочуть спробувати щастя проти українських роботів-убивць у степу.

Баррос описав делікатний соціальний контракт між Путіним і його громадянами: "Контракт такий: я не змушую вас іти воювати в Україну. Я плачу вам, щоб ви пішли воювати в Україну"".

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 березня президент президент Зеленський заявив, що Україна прагне миру і готова якнайшвидше почати переговори для досягнення надійного миру. Київ також готовий конструктивно працювати з адміністрацією Трампа і може підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який момент.

Під час виступу в Конгресі ввечері 4 березня американський лідер Дональд Трамп заявив, що Зеленський готовий до переговорів про мир. Росія також дала "серйозні сигнали" про готовність до припинення війни.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон готові поїхати до Вашингтона разом із президентом Володимиром Зеленським, щоб представити мирний план. Як пише Daily Mail, поїздка трьох лідерів до США може відбутися вже наступного тижня.

Раніше Кір Стармер заявив, що не довіряє Володимиру Путіну, наголошуючи, що російський президент "повернеться", якщо отримає таку можливість. Тому, за його словами, критично важливо забезпечити "гарантії безпеки".

Інші новини:

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні новини України та світу Росія війна Росії та України
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    Армія РФ атакувала Україну Іскандерами та Шахедами: які цілі вдалося збити

    Армія РФ атакувала Україну Іскандерами та Шахедами: які цілі вдалося збити

    10:38Війна
    "Це проксі-війна між ядерними державами": у США зробили заяву про вторгнення РФ

    "Це проксі-війна між ядерними державами": у США зробили заяву про вторгнення РФ

    10:23Світ
    Росіяни намагаються перетнути кордон на півночі: у ЦПД назвали мету ворога

    Росіяни намагаються перетнути кордон на півночі: у ЦПД назвали мету ворога

    09:22Україна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Китайський гороскоп на сьогодні 6 березня: Зміям - труднощі, Коням - роздратування

    Китайський гороскоп на сьогодні 6 березня: Зміям - труднощі, Коням - роздратування

    Виявили через 10 днів: у РФ помер популярний актор, зірка радянського кіно

    Виявили через 10 днів: у РФ помер популярний актор, зірка радянського кіно

    Україна під атакою майже 8-бальної бурі: як довго протримається шторм

    Україна під атакою майже 8-бальної бурі: як довго протримається шторм

    У Трампа провели перші перемовини із Зеленським і заявили про два прохання - CNN

    У Трампа провели перші перемовини із Зеленським і заявили про два прохання - CNN

    Археологи обімліли: стародавня печера відкрила неймовірний секрет людства

    Археологи обімліли: стародавня печера відкрила неймовірний секрет людства

    Останні новини

    10:38

    Армія РФ атакувала Україну Іскандерами та Шахедами: які цілі вдалося збити

    10:23

    "Це проксі-війна між ядерними державами": у США зробили заяву про вторгнення РФ

    10:09

    Шкіряне пальто на весну – альтернатива класичному тренчу новини компанії

    10:06

    РФ здатна воювати ще рік-півтора, але лише за однієї умови - ЗМІ

    09:57

    "Розлучення пішло на користь": Настя Каменських розповіла про свій настрій

    До припинення вогню – лічені тижні: Валерій Клочок – про наслідки саміту у Лондоні та погроз ТрампаДо припинення вогню – лічені тижні: Валерій Клочок – про наслідки саміту у Лондоні та погроз Трампа
    09:31

    Гарік Кричевський: "Думав, що завʼязую з музикою назавжди"Відео

    09:24

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 березня (оновлюється)

    09:22

    Росіяни намагаються перетнути кордон на півночі: у ЦПД назвали мету ворога

    09:18

    5 знаків зодіаку, які багато витрачають грошей

    Реклама
    09:13

    Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьохФото

    08:34

    ЗСУ змогли звільнити території на Харківщині: у DeepState розкрили деталі

    08:32

    Карта Deep State онлайн за 6 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

    08:30

    Зупинка обміну розвідданими: аналітики розповіли про загрозу для України

    08:27

    Війна Меланії та Іванки Трамп: інсайдери розкрили огидну правду

    08:21

    Олександра Кучеренко вперше вийшла на зв'язок після новин про розлучення з Комаровим

    08:10

    Трамп та Путін - ідентичні імперські колониПогляд

    07:22

    РФ вдарила дроном по житловій багатоповерхівці в Харкові: що відомо

    07:10

    Що не так на малюнку: лише геній вгадає за 7 секунд

    07:00

    Бомбічний салат із продуктів, які є майже в кожному холодильнику - рецептВідео

    06:55

    Через Трампа Євросоюз готується до нової хвилі біженців з України - Politico

    Реклама
    06:10

    Після приходу Трампа намічається історична подія в ЄвропіПогляд

    05:58

    Україна під атакою майже 8-бальної бурі: як довго протримається шторм

    05:30

    Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти грушу

    05:06

    Експерти закликали залишати чайні пакетики біля дверей у березні: для чого це

    04:50

    Небезпечні дні березня: що можна і не можна робити у ці дати

    04:30

    Загроза ударів балістики РФ по містах України: експерт про гучне рішення Трампа

    04:00

    Чи можна вишивати в неділю: остаточна відповідь священникаВідео

    03:30

    "Постріл у дві ноги": Загородній оцінив, що буде далі з військовою допомогою КиєвуВідео

    03:00

    Перевірте свій IQ: що не так із відображенням дівчини в дзеркалі

    02:20

    "Якщо грохнуть Путіна": експерт пояснив, чи зупиниться вогонь у 2025 році

    01:56

    Гороскоп на завтра 7 березня: Овнам - відпочинок, Терезам - подорож

    01:30

    Трансгендерна донька Маска іронічно відреагувала на появу в нього 14 дитини

    01:03

    "Провина - на Трампі і Венсі": експерт сказав, чому сварка з Зеленським зашкодив СШАВідео

    05 березня, середа
    23:47

    Понад 10 млн пенсіонерів отримають збільшені виплати: на скільки зросте пенсія

    23:42

    "Жест доброї волі": росЗМІ розпустили чутки про життя Пугачової та Галкіна

    23:09

    Санта Дімопулос зізналася, як омолоджує обличчя

    22:53

    РФ вдарила ракетою по готелю у Кривому Розі: є жертви і важкопораненіФото

    22:47

    В Білому домі назвали справжню причину припинення військової допомоги Україні

    22:33

    Вмовляли 5 днів: в NYT дізналися, як Зеленський налагодив стосунки з Трампом

    22:16

    Молодший син Віталія Кличка розповів, як реагує на порівняння з батьком

    Реклама
    22:04

    "Бідна дівчинка": невістка Наташі Корольової показалася після операції

    22:03

    Звернення Трампа та новий удар від США: головні новини України (дайджест)

    21:59

    Меган Маркл розкрила шкідливу звичку Гаррі в їжі

    21:38

    Ядерна зброя, Трамп, мирний план і оборона Європи: Макрон зробив низку гучних заяв

    21:26

    Виривати вручну більше не треба: названо найкращий засіб від бур'янів без хіміїВідео

    21:23

    Ускладнення: вагітна Анна Кошмал розповіла, як серйозно захворіла

    21:12

    Балерун-зрадник Полунін збирається отримати новий паспорт і набив тату на лобі

    20:51

    США вимкнули Україні HIMARS: в The Economist дізналися подробиці

    20:44

    Красиві, але токсичні: які квіти не варто висаджувати біля будинку

    20:36

    Як одягатися, щоб виглядати вищою: топ-7 секретів від стилістів

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
    Привітання
    З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
    Синоптик
    Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
    Мода та краса
    Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
    Війна з Росією
    Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти