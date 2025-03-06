РФ здатна воювати ще рік-півтора, але лише за однієї умови - ЗМІ

Нинішніми темпами Росія зможе захопити всю Україну приблизно через 118 років.

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РФ здатна воювати ще рік-півтора / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Що написано в матеріалі The Atlantic:

Становище Росії болісне

Здатність Росії набирати нових солдатів "повністю зруйнована"

За підсумками 2024 року РФ досягла повільного прогресу в Україні, захопивши тільки невелику частину землі, поклавши десятки тисяч солдатів і цілих п'ять механізованих дивізій. Такими темпами Росія зможе захопити всю Україну приблизно через 118 років.

Оглядач видання The Atlantic Грейм Вуд радить пам'ятати цю цифру, коли президент США Дональд Трамп або віцепрезидент Джей Ді Венс знову заявлять, що Україна "не виграє" війну і що вона перебуває в "дуже поганому становищі".

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"Становище Росії також "погане" - і, можливо, більш болісне, тому що росіяни відчувають додаткову гіркоту, яка приходить з усвідомленням того, що в лютому 2022 року вони могли б просто залишитися вдома і не розпочинати війну. Обидві сторони програли, а це означає, що оголошення тільки однієї сторони такою, що програла, - це дивний вибір", - написало видання.

Аналітик Джордж Баррос з Інституту вивчення війни сказав, що для вимірювання останніх російських успіхів потрібно "розібрати штангенциркуль", тому що війна сповільнилася до такої міри, що обидві сторони захоплюють і втрачають лише кілька квадратних кілометрів порожньої землі за раз. "[Росія] не продирається через міську забудову. Це здебільшого безлюдні степи з жменькою сіл і всього двома оперативно значущими містами минулого року. Це все, що вони змогли захопити", - констатував він.

А ось матеріальна вартість цієї території сумнівної цінності шокує. В одному з основних районів операції на Донбасі, сказав Баррос, Росія "втратила близько 500 танків і 1000 бронетранспортерів - приблизно дивізію на кожні 10 км руху". Він додав, що нещодавно було помічено, що росіяни використовують ослів замість механізованої техніки.

"Росіяни спалюють свої запаси радянських часів", - сказав Баррос. При цьому, за його даними, Уралвагонзавод, російський танковий завод, і тульський завод боєприпасів, працюють без перерви з початку війни. Танки та інші ресурси можна побачити на супутникових знімках, а старі автопарки порожніють.

"Якщо вони не отримають масовану ін'єкцію транспортних засобів від північнокорейців або китайців, росіяни, швидше за все, будуть на критичному рівні протягом наступних 12-18 місяців", - сказав Баррос.

Більшість ознак вказують на можливе виснаження у РФ і воно продовжиться, звісно, за умови, що Україна продовжить отримувати військову допомогу такими самими темпами, як до того, як Трамп припинив її цього тижня.

При цьому Баррос сказав, що здатність Росії набирати нових солдатів "повністю зруйнована". Російський диктатор Путін покладався на найманців і ув'язнених, у поєднанні зі щедрими бонусами для бідних росіян, які добровільно хочуть спробувати щастя проти українських роботів-убивць у степу.

Баррос описав делікатний соціальний контракт між Путіним і його громадянами: "Контракт такий: я не змушую вас іти воювати в Україну. Я плачу вам, щоб ви пішли воювати в Україну"".

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 березня президент президент Зеленський заявив, що Україна прагне миру і готова якнайшвидше почати переговори для досягнення надійного миру. Київ також готовий конструктивно працювати з адміністрацією Трампа і може підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який момент.

Під час виступу в Конгресі ввечері 4 березня американський лідер Дональд Трамп заявив, що Зеленський готовий до переговорів про мир. Росія також дала "серйозні сигнали" про готовність до припинення війни.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон готові поїхати до Вашингтона разом із президентом Володимиром Зеленським, щоб представити мирний план. Як пише Daily Mail, поїздка трьох лідерів до США може відбутися вже наступного тижня.

Раніше Кір Стармер заявив, що не довіряє Володимиру Путіну, наголошуючи, що російський президент "повернеться", якщо отримає таку можливість. Тому, за його словами, критично важливо забезпечити "гарантії безпеки".

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