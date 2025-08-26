Рус
"Це буде погано": Трамп пригрозив санкціями не тільки Росії, а й Україні

Руслана Заклінська
26 серпня 2025, 23:02
Президент США поновив свої погрози щодо запровадження суворих економічних санкцій проти РФ.
'Це буде погано': Трамп пригрозив санкціями не тільки Росії, а й Україні
/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Президент США Дональд Трамп поновив погрози запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії у разі, якщо країна не припинить війну проти України .Водночас він не визначив жодних нових конкретних термінів для виконання цього ультиматуму. Про це американський лідер заявив під час засідання кабінету міністрів у Білому домі.

"Це буде не світова війна, але це буде економічна війна. Це буде погано для Росії", - заявив Трамп.

Президент США наголосив, що готовий застосувати "дуже жорстку тарифну систему", аби вплинути на ситуацію з Росією. Водночас Трамп зазначив, що може запровадити санкції не лише проти РФ, а й проти України у разі відсутності прогресу у мирних переговорах.

відео дня

"Якщо я можу досягти цього, запровадивши санкції, або просто будучи собою, або застосувавши дуже жорстку тарифну систему, яка стане дуже дорогою для Росії, України чи будь-кого іншого, з ким ми маємо справу", - сказав лідер США.

Разом із тим він уточнив, що не планує негайно запроваджувати нові санкції чи тарифи, які прямо шкодили б економіці Росії, оскільки вірить, що шлях до досягнення мирної угоди між Москвою та Києвом усе ще існує.

Зустріч Зеленського і Путіна

Президент США заявив, що наразі його метою є організація зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

"Мені потрібно домогтися їх обох одночасно разом. Але я хочу, щоб усе закінчилося. У нас є економічні санкції. Я говорю про економічні, тому що ми не збираємося вплутуватися у світову війну", - підкреслив Трамп.

Завершення війни

Крім цього, американський лідер назвав президента України Володимира Зеленського "не зовсім безгрішним". Водночас Трамп сподівається врегулювати війну РФ проти України "дуже швидко".

"Жодних остаточних висновків немає, але, сподіваюся, ми дуже швидко вирішимо проблеми, пов'язані з Газою, а також з Україною і Росією", - зазначив він.

Трамп - про нібито "нелегітимність" Зеленського

Президент США відкинув заяви Росії про небажання підписувати мирну угоду, оскільки президент України Володимир Зеленський нібито "нелегітимний".

"Не має значення, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Усі просто позують", - заявив Трамп.

Окремо він зазначив, що Україна нібито переоцінювала свої шанси на перемогу.

"Люди йдуть на війну, думаючи, що переможуть, а потім зазнають поразки, вони втрачають країну і мільйони життів. Ніхто не йде на війну, думаючи, що програє. Вони йдуть, певно, Україна думала, що переможе. Мовляв, ми виграємо, переможемо того, хто в 15 разів більший. Байден не повинен був цього допустити", - сказав американський лідер.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

