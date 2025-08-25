Трамп назвав головну поступку Путіна та заговорив про ядерне роззброєння Росії

Трамп заявив, що дата переговорів між Зеленським та Путіним залежить від обох сторін, попередивши про серйозні наслідки для РФ у разі відмови від зустрічі.

Трамп назвав головну поступку Путіна

Дату переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором та воєнним злочинцем Путіним мають вирішити обидві сторони. Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Дже Меном у Білому домі.

Коли будуть переговори Зеленського і Путіна

"Ну, це залежатиме від них. Я завжди кажу, що для танго потрібні двоє. І я думаю, що вони повинні зустрітися, перш ніж я проведу зустріч і, ймовірно, укладу угоду, але я вважаю, що їм слід зустрітися", - сказав Трамп, відпловідаючи на питання журналіста ABC News.

Трамп охарактеризував поїздку Путіна на Аляску для зустрічі на початку місяця як поступку, зауваживши, що сам російський лідер залишився не надто задоволеним візитом до США. Він зазначив, що цінує сам факт приїзду Путіна та підкреслив, що завжди мав з ним добрі стосунки.

"Я не знаю, чи зустрінуться вони (Путін та Зеленський, - ред.). Можливо, зустрінуться, а можливо, і ні. Вони хотіли б, щоб я був присутній на зустрічі. Я сказав: "Ви, хлопці, маєте це вирішити. Це ваша справа", - додав згодом Трамп.

Що буде, якщо Путін відмовиться від переговорів з Зеленським

На запитання про подальший розвиток подій Трамп заявив, що ситуація стане зрозумілішою протягом найближчого тижня чи двох, і наголосив, що у разі відмови Путіна від зустрічі із Зеленським Росія зіткнеться з серйозними наслідками.

"Можуть бути дуже серйозні наслідки. Але подивимося, що станеться. Наслідки можуть бути дуже серйозними, тому що це (війна в Україні - ред.) те, що повинно закінчитися", - сказав Трамп.

Денуклеаризація Росії

Крім того, як вказує Clash Report Трамп наголосив на важливості питання денуклиаризації у світі та згадав про Росію.

"Денуклеаризація є великою метою. Росія готова це зробити. Я думаю, що Китай також буде готовий це зробити", - наголосив Трамп.

Раніше, 25 серпня під час пресконференції в Білому домі Трамп повідомив, що США ведуть переговори з Росією щодо обмеження кількості ядерної зброї та прагнуть залучити до цього процесу Китай.

"Ракети, ядерна зброя - ми (з Росією - ред.) говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай. У нас її найбільше, у Росії - друге місце, а у Китаю - третє, але Китай значно відстає, але через п'ять років він нас наздожене", - розповів Трамп.

Він наголосив, що денукліаризація є одним із ключових завдань, яке Америка намагається вирішити спільно з Москвою та Пекіном, підкресливши, що поширення ядерної зброї неприпустиме, адже її руйнівна сила занадто велика.

Як Путін використовує Трампа

Як писав Главред, часто заяви Дональда Трампа позбавлені логіки, проте Москва активно використовує їх у дипломатії та переговорах зі Сполученими Штатами. Про це в коментарі для Главреду зазначив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, під прикриттям риторики про перемир’я чи мирне врегулювання Росія намагається домогтися вигідніших умов для подальшої агресії та руйнування світового порядку, включно з існуючими кордонами.

Експерт наголосив, що Кремль прагне зафіксувати в домовленостях із Заходом два ключові пункти: створення прецеденту силової зміни кордонів у Європі та отримання часу й ресурсів для нового удару — як проти України, так і проти всього колективного Заходу, оскільки його стратегічною метою є їхнє знищення.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що мирні переговори між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським ускладнюються через "особистісні конфлікти". Він також підкреслив, що Вашингтон готовий брати участь у гарантіях безпеки, однак фінансування України з боку США більше не передбачене.

До цього, Трамп висловив невдоволення через ракетні удари РФ по американському заводу в Україні й дав Володимиру Путіну два тижні на реагування, попередивши про можливі наслідки для Росії.

Крім того, американський президент раніше наголошував, що протягом двох тижнів оцінить реальні перспективи встановлення миру в Україні. Якщо ж прогресу не буде досягнуто, він пообіцяв змінити підхід.

