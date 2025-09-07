Рус
Що доводило росіян до сказу: журналіст зробив важливе зізнання після полону

Юрій Берендій
7 вересня 2025, 11:31
891
Журналіст зазначив, що тортури й знущання росіян у полоні лише посилили патріотизм українців, змусивши багатьох замислитись про історію України.
Що найбільше дратувало росіян в українських полонених / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Хилюк:

  • Дії росіян зміцювали патріотизм українських полонених
  • Окупанти ставились до полонених "як до худоби" та карали за українську мову

Полон для українців став не лише випробуванням на міцність, а й точкою відліку для переосмислення власної ідентичності. Російські катування, приниження та заборона українського слова перетворювалися на своєрідний каталізатор пробуджували в багатьох полонених глибокий патріотизм. Про це в чаті на Главреді розповів журналіст, звільнений з російського полону, Дмитро Хілюк.

Журналіст зауважив, що Путін і його режим змусили багатьох українців по-новому цінувати власну державу.

відео дня

"Загалом, своїми діями росіяни тільки зміцнювали патріотизм тих, хто потрапив у полон", - сказав він.

За словами Хилюка, чимало полонених до потрапляння в полон не знали навіть тексту Гімну України, проте вивчили його вже там. Серед них були як молоді люди, так і ті, кому близько 60 років. Багато хто не мав уявлення про Бандеру чи Шухевича, не знав навіть подій української історії останнього століття. Однак ненависть до окупантів і пережиті тортури пробудили інтерес до України.

Журналіст вказує на те, що у камерах люди почали розпитувати тих, хто знав більше, про діяльність Бандери та інші історичні події.

"Росіяни ставилися до нас, як до худоби, і дуже гостро реагували на будь-яке українське слово. Адже багато українців знають російську, але говорити російською не вміють. І росіяни вкрай агресивно реагували, коли хтось щось говорив українською мовою. На того, хто вимовляв українське слово, росіяни кидалися, як скажені пси. У них якась тваринна ненависть до всього українського. Проте виходило так, що росіяни цим породжували патріотизм навіть у тих українців, у кого його не було до полону", - резюмував він.

Обмін полоненими - що відомо про умови перебування в російському полоні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 серпня, у День Незалежності, під час чергового обміну Україна змогла повернути з російського полону 146 громадян, серед них — кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк.

Журналіст, який пережив полон, розповів, що російські окупанти намагаються зламати волю українців, застосовуючи знущання та тортури. За його словами, у Росії ще з часів Івана Грозного вибудувана система пригнічення людини, яка базується на залякуванні та фізичному насильстві.

Хилюк наголосив, що одразу після потрапляння в полон ворог намагається приголомшити й залякати, аби людина втратила здатність чинити опір, відчувала розгубленість і дезорієнтацію.

Про персону: Дмитро Хилюк

Дмитро Хилюк – український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

обмін полоненими Дмитро Хилюк





19:33

Туман та дощі з грозами: синоптики назвали регіони, де буде сильна негода

19:10

Як Китай хоче надурити Путіна і забрати ОДКБ і ЄАЕСПогляд

19:03

Над Кримом скоро можуть з’явитися українські літаки - Братчук заінтригував планами

