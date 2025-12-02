Швидше, ніж здавалось багатьом: в Раді назвали дату закінчення війни

Веніславський заявив, що після останніх міжнародних переговорів завершення війни може настати вже в найближчі місяці.

В Раді зробили оптимістичний прогноз щодо термінів закінчення війни

Війна Росії проти України може завершитись до кінця 2025 року або до березня 2026-го. Про це в інтерв'ю Телеграфу повідомив нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський.

Він наголосив, що не змінював свою попередню позицію, озвучену ще у вересні, щодо можливого завершення війни до кінця 2025 року.

"Більше того, те, що відбулося: ультиматум і намагання швидко досягнути якогось результату, підтверджує, що я правий. Якщо вже такі дії відбуваються, то це свідчить про те, що наші американські партнери хочуть докласти максимум зусиль для того, щоб зупинити війну", - вказав нардеп.

Веніславський також нагадав, що після зустрічей президентів України та США, а згодом — України, США і європейських партнерів, строки завершення війни можуть скоротитися до лічених тижнів. За його словами, події все одно рухаються в цьому напрямку, хоча точний момент закінчення може припасти як на грудень цього року, так і на лютий чи березень наступного.

"Але це точно короткострокова, а не довгострокова перспектива. Війна не буде точно тривати роками", - резюмує він.

Коли закінчиться війна - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що війна в Україні затягнеться щонайменше до березня 2026 року. За цей час російські війська намагатимуться досягти максимуму на полі бою, діючи з особливою наполегливістю.

Ступак зазначає, що Москва продовжить воєнні дії, водночас уникаючи нових міжнародних санкцій. Щодо контактів зі США, він прогнозує, що Путін відтягуватиме будь-які дипломатичні рішення принаймні до середини грудня 2025 року.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кремль за години до зустрічі Путіна зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом оприлюднив нові вимоги, за яких Росія нібито готова завершити війну проти України. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

У Вашингтоні адміністрація Дональда Трампа демонструє підвищений оптимізм щодо перспектив досягнення мирної угоди в Україні, повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Рустем Умєров представив президенту Володимиру Зеленському звіт за підсумками роботи української делегації у США. За словами Умєрова, переговори принесли помітний прогрес, хоча частина питань ще потребує доопрацювання.

Про персону: Федір Веніславський Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

