"Випробовував на міцність своє життя": Байдак ледь не загинув під час відпочинку

Стисло:
- Василь Байдак розповів про небезпечне святкування Нового року
- Гуморист закликав не повторювати його помилок
Український комік Василь Байдак у підлітковому віці прожив одну з найстрашніших новорічних ночей. Вона ж йому запам'яталася, як одна з найяскравіших.
На шоу "єПитання" Байдак поділився цим спогадом. Під час відпочинку з батьками та їхніми друзями в Карпатах Василь ледь не спалив дерев'яний будиночок і себе з другом усередині.
"Мені, мабуть, років 14 було. Я був підлітком, який випробовував на міцність навколишнє середовище і своє життя. Ми з усією родиною та друзями батьків святкували в Карпатах. Цей Новий рік мені справді запам’ятався на все життя. Я вирішив показати другу петарди та феєрверки. І зробив це всередині дерев’яного карпатського будиночка. Від іскри бенгальського вогника ці петарди підпалилися та почали вибухати просто посеред купи деревини. У якийсь момент дивлюсь – розочка повз мене летить, за нею вибухає циркобліц, все красиво, яскраво, святково. Я ще й до цього двері зачинив, то все могло закінчитися дуже погано. Але, на щастя, будинок не загорівся. Хочу всім нагадати: не паліть нічого в дерев’яних хатах!" - каже Василь Байдак.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Влада Яму висміяли в ефірі "Танців з зірками". Під час благодійного спецефіру танцюристу і шоумену пригадали його втечу з України.
Також український комік і зірка "Ліги сміху" Кирило Ганін оголосив про мобілізацію до ЗСУ. Йому знадобилося три спроби, щоб стати на захист України.
Читайте також:
- Шкода, що виграла: переможниця "Холостяка" зробила несподівані заяви
- "У цій професії я працювала 20 років": Катерина Осадча оголосила про своє рішення
- Брехня розкрита: дружина Віталія Козловського розповіла правду про шлюб зі співаком
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред