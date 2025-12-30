"Випробовував на міцність своє життя": Байдак ледь не загинув під час відпочинку

Цей спогад залишиться з Василем Байдаком на все життя.

Василь Байдак розповів про небезпечне святкування Нового року

Гуморист закликав не повторювати його помилок

Український комік Василь Байдак у підлітковому віці прожив одну з найстрашніших новорічних ночей. Вона ж йому запам'яталася, як одна з найяскравіших.

На шоу "єПитання" Байдак поділився цим спогадом. Під час відпочинку з батьками та їхніми друзями в Карпатах Василь ледь не спалив дерев'яний будиночок і себе з другом усередині.

"Мені, мабуть, років 14 було. Я був підлітком, який випробовував на міцність навколишнє середовище і своє життя. Ми з усією родиною та друзями батьків святкували в Карпатах. Цей Новий рік мені справді запам’ятався на все життя. Я вирішив показати другу петарди та феєрверки. І зробив це всередині дерев’яного карпатського будиночка. Від іскри бенгальського вогника ці петарди підпалилися та почали вибухати просто посеред купи деревини. У якийсь момент дивлюсь – розочка повз мене летить, за нею вибухає циркобліц, все красиво, яскраво, святково. Я ще й до цього двері зачинив, то все могло закінчитися дуже погано. Але, на щастя, будинок не загорівся. Хочу всім нагадати: не паліть нічого в дерев’яних хатах!" - каже Василь Байдак.

