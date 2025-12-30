Рус
"Випробовував на міцність своє життя": Байдак ледь не загинув під час відпочинку

Анна Підгорна
30 грудня 2025, 01:30
21
Цей спогад залишиться з Василем Байдаком на все життя.
Василь Байдак
Василь Байдак новини - комік розповів про незвичайний Новий рік

Стисло:

  • Василь Байдак розповів про небезпечне святкування Нового року
  • Гуморист закликав не повторювати його помилок

Український комік Василь Байдак у підлітковому віці прожив одну з найстрашніших новорічних ночей. Вона ж йому запам'яталася, як одна з найяскравіших.

На шоу "єПитання" Байдак поділився цим спогадом. Під час відпочинку з батьками та їхніми друзями в Карпатах Василь ледь не спалив дерев'яний будиночок і себе з другом усередині.

відео дня

"Мені, мабуть, років 14 було. Я був підлітком, який випробовував на міцність навколишнє середовище і своє життя. Ми з усією родиною та друзями батьків святкували в Карпатах. Цей Новий рік мені справді запам’ятався на все життя. Я вирішив показати другу петарди та феєрверки. І зробив це всередині дерев’яного карпатського будиночка. Від іскри бенгальського вогника ці петарди підпалилися та почали вибухати просто посеред купи деревини. У якийсь момент дивлюсь – розочка повз мене летить, за нею вибухає циркобліц, все красиво, яскраво, святково. Я ще й до цього двері зачинив, то все могло закінчитися дуже погано. Але, на щастя, будинок не загорівся. Хочу всім нагадати: не паліть нічого в дерев’яних хатах!" - каже Василь Байдак.

Василь Байдак
Василь Байдак новини - комік розповів про незвичайний Новий рік

Раніше Главред розповідав, що Влада Яму висміяли в ефірі "Танців з зірками". Під час благодійного спецефіру танцюристу і шоумену пригадали його втечу з України.

Також український комік і зірка "Ліги сміху" Кирило Ганін оголосив про мобілізацію до ЗСУ. Йому знадобилося три спроби, щоб стати на захист України.

