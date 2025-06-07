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У Затоці на міні в морі підірвалися двоє чоловіків - копи закликали до обережності

Віталій Кірсанов
7 червня 2025, 15:50
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Наразі встановлюються повні обставини події.
Фото ілюстративне
Фото ілюстративне / колаж: Главред, фото: скріншот із відео Нацполіції

Коротко:

  • Особи загиблих наразі встановлюються
  • Поліцейські закликали людей дотримуватися правил режиму воєнного стану

Двоє чоловіків загинули в курортній Затоці під час купання в морі внаслідок вибуху невідомого предмета. Про це повідомило управління Нацполіції в Одеській області в суботу, 7 червня.

"Попередньо встановлено, що під час купання в морі внаслідок вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків. Особи загиблих наразі встановлюються", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Наразі встановлюються повні обставини події та вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за статтею про умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок" (п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України).

Поліцейські закликали мешканців та гостей Одещини суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено.

"Не нехтуйте заходами безпеки та відпочивайте лише на тих пляжах, які були перевірені фахівцями на відсутність небезпечних предметів і дозволені для відвідування", - додали в поліції.

Новини Одеської області - головне

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 травня російські окупанти атакували Одеську область дронами. Унаслідок ворожої атаки знищено будинки й авто, три людини постраждали. Також постраждав будинок директора зоопарку, деякі з його тварин загубилися.

11 травня в Одесі та області був відчутний землетрус. Його магнітуда була 4,6 балів.

В Одеській області стався вибух у відділенні поліції. Унаслідок цього загинула жінка, троє поліцейських були поранені.

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