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Зеленський обговорить з прем’єром Британії відправку миротворців в Україну: деталі

Маріна Фурман
10 січня 2025, 01:40
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Ініціатива з розміщення іноземних військ може стати частиною гарантій безпеки для України.
Зеленский, иностранные войска
Зеленський зробив заяву щодо відправки іноземних військових в Україну / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези Зеленського:

  • Президент України планує обговорити з прем'єром Британії питання миротворчої місії в Україні
  • Розміщення іноземних військ може стати частиною гарантій безпеки для України

Велика Британія позитивно сприймає ідею щодо розміщення іноземних військ в Україні, зокрема це питання обговорюватиметься під час зустрічі з прем'єр-міністром королівства Кіром Стармером. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі за підсумками 25-го засідання у форматі "Рамштайн", передає кореспондент "Ми-Україна".

Він нагадав, що миротворча місія була започаткована президентом Франції Емманюелем Макроном.

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"Британці дивляться позитивно, але я буду в деталях говорити з прем'єр-міністром Британії про це на нашій зустрічі - вона відбудеться, в нього буде візит в Україну. Там є вже дуже серйозні рішення у нас, між нашими країнами, але про це трішки згодом", - розповів Зеленський.

Він додав, що ініціатива з розміщення іноземних військ може стати частиною гарантій безпеки для України.

"Безумовно, одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього, я вважаю, недостатньо. Але те, що це може бути серйозною складовою майбутніх гарантій безпеки для України – так", – пояснив президент.

Президент України наголосив, що для ефективного захисту країни потрібні об'єднані гарантії безпеки з боку як Сполучених Штатів Америки, так і європейських країн.

Відправка іноземних військ до України - новини за темою

Нагадаємо, як раніше писав Главред, президент Франції Еммануель Макрон планував відвідати Варшаву, щоб обговорити європейський план миротворчої місії, яка може бути розгорнута в Україні після завершення війни. Польща відіграє ключову роль у цій ініціативі завдяки своєму військовому потенціалу та стратегічному географічному положенню

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава наразі не розглядає можливість відправлення своїх військ до України навіть після досягнення перемир'я чи миру.

Раніше у ЗМІ писали, що британське військове керівництво розглядає можливість відправки своїх військових на захід України. За попередніми планами, невеликі групи британських інструкторів можуть прибути на захід України, щоб провести інтенсивну базову підготовку нових військових перед їхньою відправкою на фронт.

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Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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війна в Україні миротворча місія Володимир Зеленський миротворці
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