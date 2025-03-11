У Трампа зробили важливу заяву щодо переговорів з Україною в Саудівській Аравії

Важливо:
- Зустріч представників США та України була "продуктивною"
- Отримані новини з цієї зустрічі є позитивними, каже Левітт
Зустріч представників США та України в Саудівській Аравії 11 березня була "продуктивною" і мала позитивний результат, заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.
За її словами, отримані протягом дня новини з цієї зустрічі є позитивними, а самі переговори були "продуктивними", передає Sky News.
Прессекретарка Білого дому уточнила, що держсекретар США Марко Рубіо і радник з національної безпеки Майк Волтц нададуть оновлену інформацію після зустрічі.
Раніше повідомлялося про те, що переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін.
Як повідомляв Главред, 11 березня в Саудівській Аравії стартували переговори делегацій України та США. На зустріч прибули глава ОП Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. При цьому Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.
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Хто така Керолайн Левітт?
Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.
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