Бійці ССО знищили ворожу РЛС С-300: ЗСУ попереджали, що РФ розгорнула її під Києвом

РЛС С-300 було знищено бійцями ССО 4 квітня / facebook.com/usofcom

Сили спеціальних операцій Збройних сил України розбили станцію супроводу і підсвічування цілей типу 30н6 зенітно-ракетного комплексу С-300. Військові опублікували фотографії зруйнованої техніки російських окупантів. В українській армії ще в березні попереджали, що радіолокаційну станцію росіяни розгорнули під Києвом.

Про знищення ворожої військової техніки повідомило командування ССО в Facebook. ЗРК С- 300 було розтрощено вранці, 4 квітня.

"Ранок має починатися з хороших новин. ССО працює", - підкреслили військові.

Видання Defence Express зазначає, що Командування Сил спеціальних операцій опублікувало фотографію ліквідованої станції супроводу і підсвічування цілей типу 30н6 зенітно-ракетного комплексу С-300.

Про розгортання ворожими військами РФ таких комплексів на півдні від Києва ЗСУ казали ще в березні. Тоді армія просила допомогти в їх пошуку.

Військові журналісти вказують, що 30Н6, яке зображено на фотографії, знаходиться у похідному положенні. Зафіксовані значні пошкодження від вогню, розбиті вікна у водійській кабіні.

читайте також15 разів бомбив мирні міста в Україні: журналіст розповів, як спіймали пілота-окупанта на новітньому літакуПідкреслюється, що радіолокаційну систему, ймовірно, було знищено прицільним вогнем з землі, коли вона потрапила в засідку.

ЗСУ знищують військову техніку окупантів РФ

Українські військові знищили командно-оглядовий пункт армії Росії у Луганській області. Завдяки злагодженим діям військовим вдалося обійти об'єкт, який добре охоронявся, і завдати удару. Примітно, російський пункт було знищено одним пуском з протитанкового ракетного комплексу.

3 квітня армія України вразила 6 повітряних цілей. Були збиті дві крилаті ракети, два літаки-бомбардувальники Су-34 і Су-35, а також літак-ретранслятор Іл-22. Було знищено і один вертоліт. Роботу провели українські зенітно-ракетні війська.

Один з російських бойових літаків Су-34 було збито у Харківській області. Кадри падіння винищувача були опубліковані Сухопутними військами України. Після аварії літака сталася пожежа.

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