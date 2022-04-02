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ЗСУ влаштували окупантам "Чорнобаївку": Арестович заявив про удар по колоні РФ з Курської області

2 квітня 2022, 22:42

РФ намагається утримати свої війська від поразки Збройним силам України, сказав Олексій Арестович.

війська Росії біля кордонів України
Армія України знищила батальйон і батарею САУ російських військ, які зайшли з Курської області - ОП / Reuters

Росія здійснює спробу ввести свої окупаційні війська з Курської області на територію України. Однак такі дії спрямовані не на створення нового атакуючого підрозділу, а на утримання своїх військ від поразки. По одній з колон, що увійшли на українську територію, ЗСУ вже завдали потужного удару. Були знищені батальйон і батарея самохідних артилерійських установок. Утворилася нова "Чорнобаївка". Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Під час брифінгу ОП в суботу, 2 квітня, він розповів про те, що росіяни намагаються продовжувати військову інтервенцію на територію України у вигляді запуску своїх військ з Курської області.

читайте такожОдин пуск ПТРК - пункт окупантів знищено: ЗСУ показали, як "пополювали" на ЛуганщиніОднак такі угруповання не несуть загрози для Сумської, Київської та Чернігівської областей, тому що вони створені для прикриття відведення інших військ на територію Росії. Москва, таким чином, намагається утримати свої війська від поразки ЗСУ.

"Противник намагається вводити з Курської області певну кількість своїх військ, але потрібно розуміти ситуацію. Це не спроба створити нове ударне угруповання. Це спроба утримати свої війська від поразки від Збройних сил України хоч якось", - сказав чиновник.

При цьому він додав, що по одній з таких колон армія України вже завдала удару, в результаті чого були знищені батальйон і батарея самохідних артилерійських установок.

"По одній з таких колон, що зайшла сьогодні вночі, було завдано дуже потужного удару і там утворилася така собі "Чорнобаївка", - підкреслив Олексій Арестович.

ЗСУ розтрощують війська РФ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, як українські військові під час боїв з російськими окупаційними військами захопили рідкісний трофей. Йдеться про вироблену у Росії нову портативну систему супутникового зв'язку Ауріга-1.2 В. Такий пристрій дозволяє підключитися до закритих каналів зв'язку за будь-яких погодних умов.

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що під час зачистки Київської області від ворожих військ РФ у селищі Дмитрівка українські військові здійснили героїчний вчинок. Два танки сил оборони України розтрощили танкову роту ворога, яка складалася з 10 танків і повітряно-десантного батальйону. Противник через це змушений був відступити.

На Сумщині Збройні сили України точно вдарили по російському танку Т-72 Б3. У підсумку бойову машину, яку у Росії вважають "своєю гордістю", розірвало на частини.

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ЗСУ російські війська Олексій Арестович Офіс президента війна Росії та України
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