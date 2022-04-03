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Збройні Сили України збили бомбардувальник Су-34 у Харківській області

3 квітня 2022, 14:16

Військові перехопили і розмову окупантів, які сказали, що військовий літак повністю горить.

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ЗСУ збили російські винищувач Су-34 / Скріншот відео Сухопутні війська України

Зенітно-ракетні війська ЗСУ у Харківській області збили ворожий російський винищувач Су-34. Момент падіння літака було зафіксовано на відео. Після того, як бомбардувальник звалився, сталася пожежа. Про це повідомило командування Сухопутних військ.

У сухопутних військах розповіли, що бомбардувальник Су-34 було збито вранці, 3 квітня, на Харківщині. Військовим вдалося перехопити розмову окупантів після того, як винищувач було знищено.

Після падіння літака сталася пожежа.

Робота ППО України по авіації Росії

З 24 лютого, коли глава РФ Путін оголосив війну Україні, наші війська за допомогою засобів протиповітряної оборони збили декілька сотень літальних апаратів Росії. Згідно з даними Генштабу ЗСУ на 10:49 3 квітня, українські військові знищили 143 літаки, 134 вертольоти і 89 безпілотників.

Україна жорстко вимагає від Заходу закриття повітряного простору над країною, або надання авіації, яка дозволить Києву самостійно вирішити проблему боротьби з російською авіацією і ракетними ударами.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Захід повинен надати Україні більше летальної зброї. Йдеться, у тому числі, і про засоби протиповітряної оборони.

У британській розвідці зазначили, що ефективна робота ППО України стала справжньою проблемою для Росії. Агресору не вдалося отримати контроль над повітрям і знищити українську протиповітряну оборону. Російська військова авіація залишається вразливою.

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ЗСУ ПВО Харківська область російські війська війна Росії та України
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