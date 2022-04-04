ЗСУ ліквідували 5 повітряних цілей РФ і посадили літак-ретранслятор у Ростові

ЗСУ активно протистоїть армії РФ / Reuters

Зенітно-ракетні війська Повітряних сил у неділю, 3 квітня, вразили шість повітряних цілей армії РФ, повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ в Telegram.

читайте такожСтраждань і руйнувань в Україні буде ще більше-генерал-майор США"Зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 і Су-35) і вразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління). З перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що у літака пошкодження, розгерметизована кабіна, і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, на Чернігівщині ЗСУ звільнили від російських окупантів три населених пункти-Количівку, Ягідне та Іванівку. Територія зачищається і контролюється військовими українськими захисниками, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.

Також під Харковом українські воїни розгромили мотострілецьку роту, яка входила до складу 59-го танкового полку РФ. Там ліквідовано понад 80% особового складу підрозділу.

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