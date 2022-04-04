"Кого ви, ідіоти, хотіли перемогти?": українка "віджала" у окупантів ящик боєприпасів і передала його ЗСУ

Українка "віджала" у окупантів ящик боєприпасів і його передала ЗСУ/ скріншот

Мешканка села Перемога в Київській області "віджала" у російських окупантів ящик з боєприпасами.

"Трофей" жінка сховала в кролячій клітці, а після звільнення села передала ЗСУ, повідомив український військовослужбовець Денис Попов.

"Ця смілива жінка вилучила у окупантів цілий мішок боєприпасів і сховала його в кролячій клітці. Передала для ЗСУ", – написав Попов.

Він уточнив, що мова йде про ВОГ-25 – осколковий боєприпас для підствольного гранатомета.

"Кого ви, ідіоти, хотіли перемогти?",- звернувся він до загарбників.

Нагадаємо, у місті Баштанка в Миколаївській області дідусь Василь за допомогою коктейлю Молотова підпалив установку "Град" російських загарбників.

Житель міста поважного віку просився в тероборону, проте через вік - дідусеві 78 років - йому відмовили. Але коли в населеному пункті зав'язався бій з ворогами, він не зміг стояти осторонь.

Також ми розповідали, що в Харківській області жінка коктейлем Молотова вивела з ладу одну з бойових машин російських військ.

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