Під Харковом ЗСУ знищили роту росіян разом з командиром, солдати Путіна відмовляються воювати

Під Харковом ЗСУ знищили роту росіян / соцмережі

Під Харковом українські воїни розгромили мотострілецьку роту, яка входила до складу 59-го танкового полку РФ. Там ліквідовано понад 80% особового складу підрозділу.

Шалені втрати змушують російських контрактників розривати контракти і тікати з путінської армії, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Противник продовжує нести втрати в живій силі і військовій техніці. Так, в районі міста Харкова, завдяки вдалим діям підрозділів Збройних Сил України, зазнала значних втрат мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку. Встановлено, що втрати зазначеного підрозділу склали майже 80 відсотків особового складу", - зазначили в Генштабі.

читайте такожРозслідувачі оприлюднили головну таємницю Кремля і ПутінаВідзначається, що після розгрому в Україні, близько 25 військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовилися брати участь у війні. Вони збираються звільнитися.

Крім того, повідомляється про ліквідацію ЗСУ заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова.

Разом з тим, військове командування України повсюдно фіксує численні військові злочини і злочини проти людяності, вчинені російськими окупантами. Докази тортур, вбивств, грабежів і знущань над мирними українцями документуються - і ляжуть в основу майбутнього вироку трибуналу для Путіна та інших злочинців з РФ.

"Порушення противником норм міжнародного гуманітарного права щодня підтверджується численними жертвами серед мирних жителів у звільнених населених пунктах. Всі факти документуються і подаються в міжнародні судові інституції. Військові злочини не мають терміну давності, тому правосуддя невідворотне", - стверджують захисники України.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

Також раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони"не зламають хребет путінізму".

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