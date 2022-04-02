Один пуск ПТРК - пункт окупантів знищено: ЗСУ показали, як "пополювали" на Луганщині

ЗСУ розтрощили командно-спостережний пункт армії Росії в Луганській області / facebook.com/GeneralStaff.ua

Військові 81-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України розтрощили командно-спостережний пункт окупантів Росії у Луганській області. Об'єкт серйозно охоронявся, проте десантникам вдалося завдати результативного удару. Ворожа ціль була вражена першим же ударом з протитанкового ракетного комплексу. Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

У командуванні розповіли про те, що в районі села Геївка Луганської області українські військові проявили справжню мужність, героїзм і серйозну витримку. "На полювання" вони вийшли декілька днів тому близько 6 ранку і провели ефективну роботу з нейтралізації ворога.

"Близько шостої години ранку розрахунок мобільного протитанкового підрозділу 81 окремої аеромобільної бригади вийшов у визначений район "на полювання". І в дача їм посміхнулася. Десантники виявили важливу ціль - командно-спостережний пункт одного з підрозділів противника", - сказали в Генштабі.

Командно-спостережний пункт окупантів було знищено одним ударом з ПТРК - Генштаб/ facebook.com/GeneralStaff.ua

Відзначається, що об'єкт атакувати було складно, оскільки контрольно-оглядовий пункт противника добре охоронявся – були виставлені пости і "секрети". Периметр дислокації КСП патрулювала військова техніка.читайте такожЗСУ завдали контрудар під Харковом: знищено одного з новітніх винищувачів РФ

Однак українські бійці зуміли пробратися до пункту – командний пункт одного з підрозділів противника вдалося знищити. Причому першим же пуском з протитанкового ракетного комплексу.

"Щоб не виявляти себе, десантники приховано переміщалися, декілька разів ховаючись в чагарниках від проїжджаючого поруч танка. Нарешті зайняли вигідну позицію і солдат Максим Ш. першим же пуском з ПТРК знищив КСП противника! Скориставшись метушнею російських окупантів, десантники швидко залишили район. Але встигли зробити фото", - підкреслили в Генштабі.

Війна Росії проти України

У Генштабі ЗСУ розповіли, що українським військовим під час боїв з російськими окупантами вдалося захопити рідкісний трофей. Йдеться про нову портативну систему супутникового зв'язку Ауріга-1.2 В. За допомогою такого пристрою можна підключитися до закритих каналів зв'язку за будь-якої погоди.

Радник керівника ОП Олексій Арестович заявив, що під час зачистки Київської області від окупантів РФ у селищі Дмитрівка ЗСУ здійснили героїчний вчинок. Два українських танки рознесли посилену танкову роту ворога - 10 танків і повітряно-десантний батальйон. Противник змушений був відступити.

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